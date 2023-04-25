NYT: Запад бросит Украину после провального наступления

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Провал контрнаступления ВСУ может означать прекращение поддержки Запада, передает The New York Times Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина окажется без поддержки со стороны Запада в случае провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет газета The New York Times. Авторы уточнили, что, в случае провала, страны могут потребовать Украину начать мирные переговоры с Россией.

«Украина готовится начать контрнаступление против российских войск, но без решающей победы западная поддержка может ослабнуть», — говорится в материале газеты. Там добавили, что, в случае провала, киевская власть может столкнуться с растущим давлением со стороны Запада о начале серьезных мирных переговоров или о полном прекращении конфликта.

Ранее военкор Сергей Саблин предположил, что Запад сократит военную помощь Киеву из-за минимальных успехов, передает «Царьград». Итальянский обозреватель Кристина Мангани заявила, что западные страны подталкивают Украину к перемирию с Россией.

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Украина окажется без поддержки со стороны Запада в случае провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет газета The New York Times. Авторы уточнили, что, в случае провала, страны могут потребовать Украину начать мирные переговоры с Россией. «Украина готовится начать контрнаступление против российских войск, но без решающей победы западная поддержка может ослабнуть», — говорится в материале газеты. Там добавили, что, в случае провала, киевская власть может столкнуться с растущим давлением со стороны Запада о начале серьезных мирных переговоров или о полном прекращении конфликта. Ранее военкор Сергей Саблин предположил, что Запад сократит военную помощь Киеву из-за минимальных успехов, передает «Царьград». Итальянский обозреватель Кристина Мангани заявила, что западные страны подталкивают Украину к перемирию с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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