NYT: Запад бросит Украину после провального наступления

25 апреля 2023 в 09:08 Размер текста - 17 +

Провал контрнаступления ВСУ может означать прекращение поддержки Запада, передает The New York Times Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина окажется без поддержки со стороны Запада в случае провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет газета The New York Times. Авторы уточнили, что, в случае провала, страны могут потребовать Украину начать мирные переговоры с Россией. «Украина готовится начать контрнаступление против российских войск, но без решающей победы западная поддержка может ослабнуть», — говорится в материале газеты. Там добавили, что, в случае провала, киевская власть может столкнуться с растущим давлением со стороны Запада о начале серьезных мирных переговоров или о полном прекращении конфликта. Ранее военкор Сергей Саблин предположил, что Запад сократит военную помощь Киеву из-за минимальных успехов, передает «Царьград». Итальянский обозреватель Кристина Мангани заявила, что западные страны подталкивают Украину к перемирию с Россией.

Украина окажется без поддержки со стороны Запада в случае провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет газета The New York Times. Авторы уточнили, что, в случае провала, страны могут потребовать Украину начать мирные переговоры с Россией. «Украина готовится начать контрнаступление против российских войск, но без решающей победы западная поддержка может ослабнуть», — говорится в материале газеты. Там добавили, что, в случае провала, киевская власть может столкнуться с растущим давлением со стороны Запада о начале серьезных мирных переговоров или о полном прекращении конфликта. Ранее военкор Сергей Саблин предположил, что Запад сократит военную помощь Киеву из-за минимальных успехов, передает «Царьград». Итальянский обозреватель Кристина Мангани заявила, что западные страны подталкивают Украину к перемирию с Россией.