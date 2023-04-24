Il Messaggero: на Западе подтолкнули Украину к перемирию с РФ

25 апреля 2023 в 01:20 Размер текста - 17 +

Власти западных стран подталкивают Украину к перемирию с РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны подталкивают Киевские власти к перемирию с Россией и заморозке конфликта. Об этом сообщает итальянский обозреватель Кристина Мангани. «Россия примет в итоге прекращение огня при определенных условиях <…> При этом президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден временно отложить планы вернуться к границам до 2014 года. Украинцам такое решение может быть не по душе, его могут счесть его предательством, поскольку президент США Джо Байден не сдержит обещания „сделать все возможное“ для противодействия России», — пишет Кристина Мангани в издании Il Messaggero . Ссылаясь на данные военных экспертов, она считает такое решение наиболее привлекательным для сторон, участвующих в конфликте. Оно позволит остановить потери с двух сторон, а также снизит риск обострения ядерного вопроса между Россией и НАТО и смягчит экономический, энергетический и продовольственный кризис во всем мире. Ранее URA.RU сообщило, что по мнению британского журналиста Саймона Тисдалла западные страны потребуют от украинских властей пойти на перемирие с Россией осенью. Немецкий журналист Пол Ронцхаймер предположил, что российская армия будет держать оборону, пока Запад не прекратит поддержку Украины.

Западные страны подталкивают Киевские власти к перемирию с Россией и заморозке конфликта. Об этом сообщает итальянский обозреватель Кристина Мангани. «Россия примет в итоге прекращение огня при определенных условиях <…> При этом президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден временно отложить планы вернуться к границам до 2014 года. Украинцам такое решение может быть не по душе, его могут счесть его предательством, поскольку президент США Джо Байден не сдержит обещания „сделать все возможное“ для противодействия России», — пишет Кристина Мангани в издании Il Messaggero. Ссылаясь на данные военных экспертов, она считает такое решение наиболее привлекательным для сторон, участвующих в конфликте. Оно позволит остановить потери с двух сторон, а также снизит риск обострения ядерного вопроса между Россией и НАТО и смягчит экономический, энергетический и продовольственный кризис во всем мире. Ранее URA.RU сообщило, что по мнению британского журналиста Саймона Тисдалла западные страны потребуют от украинских властей пойти на перемирие с Россией осенью. Немецкий журналист Пол Ронцхаймер предположил, что российская армия будет держать оборону, пока Запад не прекратит поддержку Украины.