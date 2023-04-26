В Курганской области подорожал шашлычный набор

Курганцам придется больше заплатить за отдых с шашлыками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области выросли цены на продукты и товары для шашлычного набора (мясо, мангал, угли и другие). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«Средний чек затрат на „шашлычный набор“ в Курганской области — 1 616 рублей. Это на 11% выше прошлогоднего показателя. Общий объем продаж комплекта товаров оказался ниже уровня прошлого года на 9%», — рассказали URA.RU специалисты сервиса.

Сообщается, что в среднем готовое мясо для жарки шашлыка курганцам обойдется в 387 рублей. Шампуры достигли средней стоимости в 119 рублей. Чек покупки древесного угля и розжига вышел на 223 и 140 рублей соответственно. Самой дорогой покупкой в Курганской области из набора стал мангал. Средняя стоимость товара достигла 747 рублей.

Сотрудники «Чек Индекс» отмечают, что рост продаж связан с относительно благоприятной погодой в регионе. Стимулом к росту продаж также стало то, что хорошие погодные условия выпадали на выходные дни, связанные с праздниками.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане подорожали продукты для «английского завтрака». Цены поднялись на колбасу, чай и яйца. Остались также те позиции, которые подешевели или не изменились в цене.