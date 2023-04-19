В Кургане подорожали продукты для «английского завтрака»

В Кургане подорожали яйца, колбаса и чай Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кургане выросли средние цена на колбасу, яйца и чай — так называемый «английский завтрак». Об изменении в стоимости продуктов сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«В регионе зафиксировано подорожание ряда товаров. Выросла средняя стоимость полукопченой колбасы на 2%. Цена достигла 563 рублей за кг. Поднялась стоимость и куриных яиц также на 2%. В среднем упаковка из десяти штук обойдется курганцам в 84 рубля», — указано на сайте Свердловскстата.

Сообщается, что цены также выросли на байховый черный чай. На данный момент продукт стоит 1 060 рублей за кг, что по сравнению со статистикой на 10 апреля 2023 года больше на 1%. Подорожал и песочный сахар. Его стоимость достигла 64 рублей за кг.

Как указано на сайте Свердловскстата, в статистике остались позиции, которые, наоборот, подешевели или не изменились в цене. Прежняя стоимость осталась у хлебов из ржаной и пшеничной муки (62 и 72 рубля соответственно). Также не изменилась цена на сливочное масло — 790 рублей за кг. Подешевел литр стерилизованного молока — в среднем он обойдется за 101 рубль, что по сравнению с данными к 10 апреля меньше на 2%.

Ранее URA.RU писало, что в магазинах Кургана подорожали овощи и фрукты. За неделю подорожали свекла, помидоры, морковь и другие. Также есть ряд продуктов, цена на которые снизилась.