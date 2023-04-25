Shot: диверсанты подожгли железнодорожное оборудование в Подмосковье

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Telegram-канал сообщает о поджоге на железной дороге в Подмосковье Фото:

Диверсанты подожгли релейный и аккумуляторный шкафы на железной дороге в Подмосковье. Огонь удалось быстро ликвидировать, движение поездов не было нарушено.

«Неизвестные вскрыли трансформаторный релейный шкаф и аккумуляторный шкаф на перегоне между станциями Бекасово-1 и Пожитково в Наро-Фоминском городском округе. Диверсанты попытались их поджечь с помощью воспламеняющейся жидкости, но загорелся только первый ящик», — передает telegram-канал Shot. Сотрудники железной дороги потушили огонь самостоятельно. Виновников разыскивает полиция.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.

Ранее диверсант пытался устроить поджог в Кемеровской области. Подозреваемому в поджоге 17 лет, он совершил поджог по заказу, полученному в Telegram, передает «Царьград».

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Диверсанты подожгли релейный и аккумуляторный шкафы на железной дороге в Подмосковье. Огонь удалось быстро ликвидировать, движение поездов не было нарушено. «Неизвестные вскрыли трансформаторный релейный шкаф и аккумуляторный шкаф на перегоне между станциями Бекасово-1 и Пожитково в Наро-Фоминском городском округе. Диверсанты попытались их поджечь с помощью воспламеняющейся жидкости, но загорелся только первый ящик», — передает telegram-канал Shot. Сотрудники железной дороги потушили огонь самостоятельно. Виновников разыскивает полиция. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД. На момент публикации ответ в редакцию не поступил. Ранее диверсант пытался устроить поджог в Кемеровской области. Подозреваемому в поджоге 17 лет, он совершил поджог по заказу, полученному в Telegram, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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