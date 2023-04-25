Медведев: Польша и Венгрия просят разрешение на захват западной Украины

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев указал на коварные планы Восточной Европы по Украине Фото:

Главы Польши и Венгрии просят США разрешить им забрать часть украинских земель, на которые претендуют несколько десятилетий. Об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем выступлении на просветительском марафоне «Знание».

«Забрать себе западные регионы Украины Польша и Венгрия с Румыния мечтают не первый десяток лет. Сейчас политики этих стран, почти не стесняясь, говорят о необходимости разрешения при поддержке, конечно, США исправить границы и спасти тем самым бедную и изнуренную Украину. Все равно она неспособна платить по счетам Вашингтона, а раз так — пусть расплачивается землей. Закарпатье хотят отдать Венгрии, Галицию — Польше, Буковину — Румынии», — заявил Дмитрий Медведев. Трансляция его выступления велась на официальном сайте марафона.

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Главы Польши и Венгрии просят США разрешить им забрать часть украинских земель, на которые претендуют несколько десятилетий. Об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем выступлении на просветительском марафоне «Знание». «Забрать себе западные регионы Украины Польша и Венгрия с Румыния мечтают не первый десяток лет. Сейчас политики этих стран, почти не стесняясь, говорят о необходимости разрешения при поддержке, конечно, США исправить границы и спасти тем самым бедную и изнуренную Украину. Все равно она неспособна платить по счетам Вашингтона, а раз так — пусть расплачивается землей. Закарпатье хотят отдать Венгрии, Галицию — Польше, Буковину — Румынии», — заявил Дмитрий Медведев. Трансляция его выступления велась на официальном сайте марафона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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