Медведев: Польша и Венгрия просят разрешение на захват западной Украины

25 апреля 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев указал на коварные планы Восточной Европы по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главы Польши и Венгрии просят США разрешить им забрать часть украинских земель, на которые претендуют несколько десятилетий. Об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем выступлении на просветительском марафоне «Знание». «Забрать себе западные регионы Украины Польша и Венгрия с Румыния мечтают не первый десяток лет. Сейчас политики этих стран, почти не стесняясь, говорят о необходимости разрешения при поддержке, конечно, США исправить границы и спасти тем самым бедную и изнуренную Украину. Все равно она неспособна платить по счетам Вашингтона, а раз так — пусть расплачивается землей. Закарпатье хотят отдать Венгрии, Галицию — Польше, Буковину — Румынии», — заявил Дмитрий Медведев. Трансляция его выступления велась на официальном сайте марафона.

Главы Польши и Венгрии просят США разрешить им забрать часть украинских земель, на которые претендуют несколько десятилетий. Об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем выступлении на просветительском марафоне «Знание». «Забрать себе западные регионы Украины Польша и Венгрия с Румыния мечтают не первый десяток лет. Сейчас политики этих стран, почти не стесняясь, говорят о необходимости разрешения при поддержке, конечно, США исправить границы и спасти тем самым бедную и изнуренную Украину. Все равно она неспособна платить по счетам Вашингтона, а раз так — пусть расплачивается землей. Закарпатье хотят отдать Венгрии, Галицию — Польше, Буковину — Румынии», — заявил Дмитрий Медведев. Трансляция его выступления велась на официальном сайте марафона.