Главы Польши и Венгрии просят США разрешить им забрать часть украинских земель, на которые претендуют несколько десятилетий. Об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем выступлении на просветительском марафоне «Знание».
«Забрать себе западные регионы Украины Польша и Венгрия с Румыния мечтают не первый десяток лет. Сейчас политики этих стран, почти не стесняясь, говорят о необходимости разрешения при поддержке, конечно, США исправить границы и спасти тем самым бедную и изнуренную Украину. Все равно она неспособна платить по счетам Вашингтона, а раз так — пусть расплачивается землей. Закарпатье хотят отдать Венгрии, Галицию — Польше, Буковину — Румынии», —
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