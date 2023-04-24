Челябинских депутатов разрешили удалять с заседания думы

Депутатов горсобрания Челябинской области теперь можно удалять с заседания городской думы. Такое изменение в регламент работы приняли 25 апреля, сообщает корреспондент URA.RU из зала заседаний.
«Если депутат превысил отведенное ему время или выступает не по обсуждаемому вопросу, председательствующий вправе прервать выступление участника заседания и лишить его слова по данному вопросу. В случаях нарушения депутатом или участником регламента выступления на по повестке заседания, несоблюдения этических норм при нарушении порядка в зале заседания протокольным решением Челябинской городской думы он может быть лишен слова до окончания заседания либо удален из зала», — заявил вице-спикер городской думы Иван Горнов перед голосованием за изменения в регламент.
На этом же заседании думы по утверждению нового регламента были приняты поправки, позволяющие лишить депутата мандата за прогулы. В случае, если депутат без уважительной причины отсутствует на всех заседаниях в течение полугода подряд, то его полномочия досрочно прекращаются
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