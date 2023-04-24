В гордуме Челябинска депутаты нашли способ лишать прогульщиков мандатов

Челябинская городская дума внесла 25 апреля изменения в свой регламент, который позволяет досрочно прекращать полномочия депутата, если народный избранник длительное время не принимает участие в заседаниях. Большинством голосов депутаты утвердили данные поправки, передает корреспондент URA.RU.
«Изменения в регламент Челябинской думы вносятся в соответствии с изменениями в федеральном законе. Если депутат без уважительной причины отсутствует на всех заседаниях в течение шести месяцев подряд, то его полномочия досрочно прекращаются», — заявил вице-спикер городской думы Иван Горнов перед голосованием за изменения в регламент.
По итогам голосования один депутат гордумы проголосовал против. Большинство депутатов поддержали новую редакцию регламента.
Ранее подобный документ приняли депутаты заксобрания Челябинской области. Согласно поправкам в закон «О статусе депутата ЗСО», если политик шесть месяцев подряд не ходит на все заседания регионального парламента, его полномочия прекращаются.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.