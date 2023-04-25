Глава «Альянса Врачей»*: Навальный — двуличный и авторитарный человек

25 апреля 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Алексей Навальный является не терпящим возражений человеком, рассказала Анастасия Васильева Фото: Анна Майорова © URA.RU Оппозиционный блогер, основатель ФБК (Фонда борьбы с коррупцией, признанного иноагентом, а также террористической и экстремистской организацией, запрещенной в России) Алексей Навальный являлся авторитарным лидером, не терпящим возражений. Об этом рассказала глава профсоюза «Альянс врачей» (признан в России иностранным агентом) и бывшая соратница Навального Анастасия Васильева. Она также обвинила Навального в двуличности. «Он человек довольно авторитарный, властный. Человек, который не терпит возражений часто. Убедить его в чем-то было довольно сложно, это фактически было невозможно сделать», — поделилась Анастасия Васильева в интервью на youtube-канале «Эмпатия Манучи». Васильева отметила, что Навальный сильно отличался на людях и при личном общении. «Понятно, что люди в обществе и за закрытыми дверями разные. И Алексей тоже совершенно другой человек за закрытыми дверьми», — рассказала Васильева. «Альянс врачей» был создан в 2018 году при поддержке Алексея Навального. В 2021 году Анастасия Васильева заявила, что профсоюз не следует ассоциировать с Навальным и его организациями. * профсоюз «Альянс Врачей» признан Минюстом РФ иностранным агентом

Оппозиционный блогер, основатель ФБК (Фонда борьбы с коррупцией, признанного иноагентом, а также террористической и экстремистской организацией, запрещенной в России) Алексей Навальный являлся авторитарным лидером, не терпящим возражений. Об этом рассказала глава профсоюза «Альянс врачей» (признан в России иностранным агентом) и бывшая соратница Навального Анастасия Васильева. Она также обвинила Навального в двуличности. «Он человек довольно авторитарный, властный. Человек, который не терпит возражений часто. Убедить его в чем-то было довольно сложно, это фактически было невозможно сделать», — поделилась Анастасия Васильева в интервью на youtube-канале «Эмпатия Манучи». Васильева отметила, что Навальный сильно отличался на людях и при личном общении. «Понятно, что люди в обществе и за закрытыми дверями разные. И Алексей тоже совершенно другой человек за закрытыми дверьми», — рассказала Васильева. «Альянс врачей» был создан в 2018 году при поддержке Алексея Навального. В 2021 году Анастасия Васильева заявила, что профсоюз не следует ассоциировать с Навальным и его организациями. * профсоюз «Альянс Врачей» признан Минюстом РФ иностранным агентом