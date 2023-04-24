24 апреля 2023
23 апреля 2023

Пьяный житель Нового Уренгоя забил собутыльника до смерти

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, следственный комитет
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления Фото:

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) во время пьянки ударил собутыльника рукой по голове не меньше двух раз. Как сообщили в окружном управлении СКР, из-за полученных травм мужчина скончался.

«По данным следствия, в ночное время 24 июня 2022 года, в городе Новом Уренгое, между двумя знакомыми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора. В ходе конфликта 51-летний мужчина, на почве внезапно возникшей неприязни к своему 56-летнему знакомому, используя незначительный повод, нанес ему не менее двух ударов рукой в голову, причинив потерпевшему закрытую черепно-мозговую травму, осложнившуюся отеком головного мозга», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший проходил длительное лечение. Но из-за сильных телесных повреждений умер. На данный момент следователи выясняют все детали преступления.

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Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) во время пьянки ударил собутыльника рукой по голове не меньше двух раз. Как сообщили в окружном управлении СКР, из-за полученных травм мужчина скончался. «По данным следствия, в ночное время 24 июня 2022 года, в городе Новом Уренгое, между двумя знакомыми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора. В ходе конфликта 51-летний мужчина, на почве внезапно возникшей неприязни к своему 56-летнему знакомому, используя незначительный повод, нанес ему не менее двух ударов рукой в голову, причинив потерпевшему закрытую черепно-мозговую травму, осложнившуюся отеком головного мозга», — говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавший проходил длительное лечение. Но из-за сильных телесных повреждений умер. На данный момент следователи выясняют все детали преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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