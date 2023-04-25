Свердловский суд наказал челябинского психиатра, сделавшего справку за взятку

25 апреля 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Врач за деньги выписал фальшивое заключение (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врач-психиатр из Челябинска, за деньги написавший фальшивую справку о психическом заболевании, получил штраф 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Синарский районный суд Каменска-Уральского назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры. Кроме этого, врачу на два года запретили занимать некоторые должности в сфере здравоохранения. Врач получил взятку во второй половине 2020 года. По версии следствия, к нему обратились местные жители и попросили направить человека на госпитализацию из-за психического заболевания и дали врачу 90 тысяч рублей. За эти деньги психиатр также выписал заключение о болезни.

Врач-психиатр из Челябинска, за деньги написавший фальшивую справку о психическом заболевании, получил штраф 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Синарский районный суд Каменска-Уральского назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры. Кроме этого, врачу на два года запретили занимать некоторые должности в сфере здравоохранения. Врач получил взятку во второй половине 2020 года. По версии следствия, к нему обратились местные жители и попросили направить человека на госпитализацию из-за психического заболевания и дали врачу 90 тысяч рублей. За эти деньги психиатр также выписал заключение о болезни.