Цены в челябинском детском лагере проверит прокуратура

25 апреля 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Транспортная прокуратура проверит динамику цен в лагере «Аленушка» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Детский лагерь «Аленушка» на озере Большой Еланчик (Челябинская область) проверят на законность ценообразования. О том, что лагерь от Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) вызвал сомнения в динамике цен на путевки, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Челябинской транспортной прокуратурой при мониторинге СМИ выявлена публикация о продаже дорогостоящих путевок в ДОК „Аленушка“. Проводится анализ законности ценообразования», — уточнили в telegram-канале ведомства. Лагерь принадлежит дирекции социальной сферы ЮУЖД. По результатам проверки оценят соблюдение требований законодательства. URA.RU направило ЮУЖД запрос прокомментировать ситуацию. Там обещали ответить позже.

Детский лагерь «Аленушка» на озере Большой Еланчик (Челябинская область) проверят на законность ценообразования. О том, что лагерь от Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) вызвал сомнения в динамике цен на путевки, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Челябинской транспортной прокуратурой при мониторинге СМИ выявлена публикация о продаже дорогостоящих путевок в ДОК „Аленушка“. Проводится анализ законности ценообразования», — уточнили в telegram-канале ведомства. Лагерь принадлежит дирекции социальной сферы ЮУЖД. По результатам проверки оценят соблюдение требований законодательства. URA.RU направило ЮУЖД запрос прокомментировать ситуацию. Там обещали ответить позже.