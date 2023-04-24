24 апреля 2023

Цены в челябинском детском лагере проверит прокуратура

© Служба новостей «URA.RU»
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Транспортная прокуратура проверит динамику цен в лагере «Аленушка» Фото:

Детский лагерь «Аленушка» на озере Большой Еланчик (Челябинская область) проверят на законность ценообразования. О том, что лагерь от Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) вызвал сомнения в динамике цен на путевки, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Челябинской транспортной прокуратурой при мониторинге СМИ выявлена публикация о продаже дорогостоящих путевок в ДОК „Аленушка“. Проводится анализ законности ценообразования», — уточнили в telegram-канале ведомства.

Лагерь принадлежит дирекции социальной сферы ЮУЖД. По результатам проверки оценят соблюдение требований законодательства.

URA.RU направило ЮУЖД запрос прокомментировать ситуацию. Там обещали ответить позже.

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Детский лагерь «Аленушка» на озере Большой Еланчик (Челябинская область) проверят на законность ценообразования. О том, что лагерь от Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) вызвал сомнения в динамике цен на путевки, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Челябинской транспортной прокуратурой при мониторинге СМИ выявлена публикация о продаже дорогостоящих путевок в ДОК „Аленушка“. Проводится анализ законности ценообразования», — уточнили в telegram-канале ведомства. Лагерь принадлежит дирекции социальной сферы ЮУЖД. По результатам проверки оценят соблюдение требований законодательства. URA.RU направило ЮУЖД запрос прокомментировать ситуацию. Там обещали ответить позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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