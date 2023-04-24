Цены в челябинском детском лагере проверит прокуратура

Детский лагерь «Аленушка» на озере Большой Еланчик (Челябинская область) проверят на законность ценообразования. О том, что лагерь от Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) вызвал сомнения в динамике цен на путевки, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Челябинской транспортной прокуратурой при мониторинге СМИ выявлена публикация о продаже дорогостоящих путевок в ДОК „Аленушка“. Проводится анализ законности ценообразования», — уточнили в telegram-канале ведомства.
Лагерь принадлежит дирекции социальной сферы ЮУЖД. По результатам проверки оценят соблюдение требований законодательства.
URA.RU направило ЮУЖД запрос прокомментировать ситуацию. Там обещали ответить позже.
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