Мишустин пообещал повышение зарплат почти 5 млн россиян в 2024 году

Благодаря повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% в 2024 году зарплаты 4,8 млн россиян будут увеличены. С таким обещанием выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии «Повышение благосостояния граждан».
«С 1 января следующего года по поручению главы государства мы проиндексируем его [МРОТ] еще раз. Но уже на 18,5%, что повысит зарплату 4,8 миллиона наших граждан», — сказал Мишустин.
С 1 января 2023 года МРОТ составляет 16 242 рубля. В марте Мишустин анонсировал индексацию минимального размера оплаты труда на 18,5%. С идеей индексировать МРОТ выше уровня фактической инфляции выступал президент РФ Владимир Путин.
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