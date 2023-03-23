В правительстве РФ заявили об индексации МРОТ на 18,5%

23 марта 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Повышение благосостояния граждан является одной из основных задач, отметил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU С 1 января 2024 года в России проиндексируют минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5%. Об этом заявил премьер-министр ФР Михаил Мишустин выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме. «По поручению президента проведем индексацию МРОТ с первого января следующего года — на 18,5%», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». Он напомнил, что повышение благосостояния граждан — одна из задач в текущем году. Добиваться этого будут за счет увеличения МРОТ темпами выше инфляции.

С 1 января 2024 года в России проиндексируют минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5%. Об этом заявил премьер-министр ФР Михаил Мишустин выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме. «По поручению президента проведем индексацию МРОТ с первого января следующего года — на 18,5%», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». Он напомнил, что повышение благосостояния граждан — одна из задач в текущем году. Добиваться этого будут за счет увеличения МРОТ темпами выше инфляции.