В правительстве РФ заявили об индексации МРОТ на 18,5%

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Заявление для прессы Михаила Мишустина на заседании совета Евразийского экономического союза. Алма-ата., мишустин михаил
Повышение благосостояния граждан является одной из основных задач, отметил Михаил Мишустин Фото:

С 1 января 2024 года в России проиндексируют минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5%. Об этом заявил премьер-министр ФР Михаил Мишустин выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.

«По поручению президента проведем индексацию МРОТ с первого января следующего года — на 18,5%», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». Он напомнил, что повышение благосостояния граждан — одна из задач в текущем году. Добиваться этого будут за счет увеличения МРОТ темпами выше инфляции.

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С 1 января 2024 года в России проиндексируют минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5%. Об этом заявил премьер-министр ФР Михаил Мишустин выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме. «По поручению президента проведем индексацию МРОТ с первого января следующего года — на 18,5%», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». Он напомнил, что повышение благосостояния граждан — одна из задач в текущем году. Добиваться этого будут за счет увеличения МРОТ темпами выше инфляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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