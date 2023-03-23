В правительстве РФ заявили об индексации МРОТ на 18,5%

Повышение благосостояния граждан является одной из основных задач, отметил Михаил Мишустин
С 1 января 2024 года в России проиндексируют минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5%. Об этом заявил премьер-министр ФР Михаил Мишустин выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.
«По поручению президента проведем индексацию МРОТ с первого января следующего года — на 18,5%», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». Он напомнил, что повышение благосостояния граждан — одна из задач в текущем году. Добиваться этого будут за счет увеличения МРОТ темпами выше инфляции.
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