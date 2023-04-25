В Екатеринбурге выставлена на торги половина здания УрФЮИ

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Здания Екатеринбурга , урфюи, уральский финансово-юридический институт
На торги выставлена половина УрФЮИ Фото:

В Екатеринбурге 500 млн рублей продается часть площади здания Уральского финансово-юридического института. Соответствующая информация размещена на сайте «Торги ру».

«Доля в праве собственности на нежилое помещение, размер доли 5 967,1 квадратных метра. 500 млн рублей», — приводится сообщение на сайте.

Торги продлятся до 2 июня 2023 года. До этого времени должен быть выбран новый владелец части здания. Будущему покупателю предлагают пользование этажами УрФЮИ и подвалом.

В 2019 году суд арестовывал имущество и счета ректора УрФЮИ Владислава Назарова. Это произошло из-за долга в 77 млн.

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В Екатеринбурге 500 млн рублей продается часть площади здания Уральского финансово-юридического института. Соответствующая информация размещена на сайте «Торги ру». «Доля в праве собственности на нежилое помещение, размер доли 5 967,1 квадратных метра. 500 млн рублей», — приводится сообщение на сайте. Торги продлятся до 2 июня 2023 года. До этого времени должен быть выбран новый владелец части здания. Будущему покупателю предлагают пользование этажами УрФЮИ и подвалом. В 2019 году суд арестовывал имущество и счета ректора УрФЮИ Владислава Назарова. Это произошло из-за долга в 77 млн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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