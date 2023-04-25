В Екатеринбурге выставлена на торги половина здания УрФЮИ

25 апреля 2023 в 19:29 Размер текста - 17 +

На торги выставлена половина УрФЮИ Фото: Александр Константинов © URA.RU В Екатеринбурге 500 млн рублей продается часть площади здания Уральского финансово-юридического института. Соответствующая информация размещена на сайте «Торги ру». «Доля в праве собственности на нежилое помещение, размер доли 5 967,1 квадратных метра. 500 млн рублей», — приводится сообщение на сайте. Торги продлятся до 2 июня 2023 года. До этого времени должен быть выбран новый владелец части здания. Будущему покупателю предлагают пользование этажами УрФЮИ и подвалом. В 2019 году суд арестовывал имущество и счета ректора УрФЮИ Владислава Назарова. Это произошло из-за долга в 77 млн.

В Екатеринбурге 500 млн рублей продается часть площади здания Уральского финансово-юридического института. Соответствующая информация размещена на сайте «Торги ру». «Доля в праве собственности на нежилое помещение, размер доли 5 967,1 квадратных метра. 500 млн рублей», — приводится сообщение на сайте. Торги продлятся до 2 июня 2023 года. До этого времени должен быть выбран новый владелец части здания. Будущему покупателю предлагают пользование этажами УрФЮИ и подвалом. В 2019 году суд арестовывал имущество и счета ректора УрФЮИ Владислава Назарова. Это произошло из-за долга в 77 млн.