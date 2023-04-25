В крупнейшем вузе Пермского края третий год подряд сокращается число преподавателей

С 2019 года число преподавателей Пермского Политеха сократилось на 84 человека Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) третий год подряд сокращается число штатных преподавателей. Об этом говорится в отчете о результатах самообследования вуза, проведенного по итогам 2022 года. Информация представлена на сайте университета.

«В ПНИПУ на 1 октября 2022 г. работает 756 штатных сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава, в том числе 550 с ученой степенью и/или званием, 120 докторов наук и /или профессоров. В числе штатных преподавателей университета один член-корреспондент РАН, один член-корреспондент академии наук Туркмении, один академик Российской академии ракетно-артиллерийских наук», — сказано в отчете ПНИПУ. Еще 248 человек ведут преподавательскую деятельность в вузе по совместительству.

В 2021 году в штате ПНИПУ числилось 788 педагогов, в 2020 году — 814, а в 2019 году — 840. Для сохранения преподавательского состава вуз использует «механизмы материального и морального стимулирования», отмечается в документе. Также проводится работа по обновлению кадров и повышения зарплат педагогов за счет «в основном за счет внебюджетных средств».

Пермский Политех является самым крупных вузом края. Согласно статистическим данным, число обучающихся в университете превышает 18 тысяч человек (в том числе свыше 15 тысяч студентов). В ПГНИУ проходят обучение более 12 тысяч студентов (по данным на 2022 год). Филиалы ПНИПУ функционируют в Березниках, Лысьве и Чайковском. В 2023 году начнет работу филиал Пермского Политеха в Когалыме.