25 апреля 2023
24 апреля 2023

В ХМАО девушка выпала из окна восьмого этажа

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Жительница Нефтеюганска упала с восьмого этажа (фото из архива) Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) в девятом микрорайоне девушка выпала из окна восьмого этажа. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.

«Девушка по адресу 9-11 выпала на землю с восьмого этажа», — сообщается в telegram-канале «Это Юганск, детка». В комментариях пользователь с ником Юла уточняет, что это женщина. На месте работают правоохранители.

Агентство направило запрос в СУ СКР по ХМАО. На момент публикации новости ответ на него не был получен.

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В Нефтеюганске (ХМАО) в девятом микрорайоне девушка выпала из окна восьмого этажа. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях. «Девушка по адресу 9-11 выпала на землю с восьмого этажа», — сообщается в telegram-канале «Это Юганск, детка». В комментариях пользователь с ником Юла уточняет, что это женщина. На месте работают правоохранители. Агентство направило запрос в СУ СКР по ХМАО. На момент публикации новости ответ на него не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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