В ХМАО девушка выпала из окна восьмого этажа

Жительница Нефтеюганска упала с восьмого этажа (фото из архива)
В Нефтеюганске (ХМАО) в девятом микрорайоне девушка выпала из окна восьмого этажа. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.
«Девушка по адресу 9-11 выпала на землю с восьмого этажа», — сообщается в telegram-канале «Это Юганск, детка». В комментариях пользователь с ником Юла уточняет, что это женщина. На месте работают правоохранители.
Агентство направило запрос в СУ СКР по ХМАО. На момент публикации новости ответ на него не был получен.
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