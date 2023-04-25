В ХМАО девушка выпала из окна восьмого этажа

26 апреля 2023 в 01:17 Размер текста - 17 +

Жительница Нефтеюганска упала с восьмого этажа (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) в девятом микрорайоне девушка выпала из окна восьмого этажа. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях. «Девушка по адресу 9-11 выпала на землю с восьмого этажа», — сообщается в telegram-канале «Это Юганск, детка». В комментариях пользователь с ником Юла уточняет, что это женщина. На месте работают правоохранители. Агентство направило запрос в СУ СКР по ХМАО. На момент публикации новости ответ на него не был получен.

В Нефтеюганске (ХМАО) в девятом микрорайоне девушка выпала из окна восьмого этажа. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях. «Девушка по адресу 9-11 выпала на землю с восьмого этажа», — сообщается в telegram-канале «Это Юганск, детка». В комментариях пользователь с ником Юла уточняет, что это женщина. На месте работают правоохранители. Агентство направило запрос в СУ СКР по ХМАО. На момент публикации новости ответ на него не был получен.