Жители ЯНАО просят субсидировать новые авианаправления

Жители Ямала просят запустить прямые рейсы в Казань и Самару Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жители Надыма (ЯНАО) просят властей субсидировать новые направления, чтобы запустить прямые рейсы в Самару и Казань. С такой инициативой выступил Евгений Бокач в соцсети «ВКонтакте».

«Выступаю от инициативной группы по организации прямого авиарейса Надым-Самара и Надым-Казань. В настоящий момент написано 15 обращений в адрес всех авиакомпаний и получены ответы. Две авиакомпании АО „Ювт Аэро“ и АО „Авиакомпания АЗИМУТ“ при условии субсидирования от ЯНАО будут готовы организовать эти рейсы. Всех заинтересованных данными направлениями прошу пройти опрос», — написал автор в группе «Злой и добрый Надымчанин».

Инициативного жителя поддержали и другие горожане. Некоторые предложили запустить рейсы и в другие города. «Лучше бы прямой Надым -Барнаул-Надым», — отметила Олеся Апанасенко. «Хорошо бы было на Самару прямой. Вечно с пересадками летим», — написала Екатерина. «Почему убрали рейс на Новосибирск? Просим вернуть хотя бы два раза в неделю», — добавила Розалия Васильева.

Агентство направило запрос в пресс-службу окружного правительства. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее жители Ямала предлагали запустить отдельные рейсы для работающих вахтой. Жителям региона не понравилось, что вахтовики раскупают билеты по наиболее актуальным направлениям.