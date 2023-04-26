РБК: в частных клиниках Москвы возник дефицит вакцин от кори

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Вакцины от кори приоритетно поставляются в госклинки, отметила Ксения Шеховцова Фото:

В частных клиниках Москвы столкнулись с дефицитом однокомпонентного препарата от кори. Об этом рассказала заместитель медицинского директора сети клиник и медицинских центров Ксения Шеховцова.

«Вакцины в наличии сейчас нет. Поставки осуществляются приоритетно в государственные клиники», — передает слова Ксении Шеховцовой РБК. Также в клинике «ABC-медицина» сообщили об отсутствии вакцин.

Ранее в Свердловской области 24 местных жителя госпитализировали в больницы с подозрением на корь. Помимо этого, в регионе зафиксировали восемь заражений вирусом.

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В частных клиниках Москвы столкнулись с дефицитом однокомпонентного препарата от кори. Об этом рассказала заместитель медицинского директора сети клиник и медицинских центров Ксения Шеховцова. «Вакцины в наличии сейчас нет. Поставки осуществляются приоритетно в государственные клиники», — передает слова Ксении Шеховцовой РБК. Также в клинике «ABC-медицина» сообщили об отсутствии вакцин. Ранее в Свердловской области 24 местных жителя госпитализировали в больницы с подозрением на корь. Помимо этого, в регионе зафиксировали восемь заражений вирусом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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