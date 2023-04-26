РБК: в частных клиниках Москвы возник дефицит вакцин от кори

Вакцины от кори приоритетно поставляются в госклинки, отметила Ксения Шеховцова Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В частных клиниках Москвы столкнулись с дефицитом однокомпонентного препарата от кори. Об этом рассказала заместитель медицинского директора сети клиник и медицинских центров Ксения Шеховцова.

«Вакцины в наличии сейчас нет. Поставки осуществляются приоритетно в государственные клиники», — передает слова Ксении Шеховцовой РБК. Также в клинике «ABC-медицина» сообщили об отсутствии вакцин.

Ранее в Свердловской области 24 местных жителя госпитализировали в больницы с подозрением на корь. Помимо этого, в регионе зафиксировали восемь заражений вирусом.