РБК: в частных клиниках Москвы возник дефицит вакцин от кори

Вакцины от кори приоритетно поставляются в госклинки, отметила Ксения Шеховцова
В частных клиниках Москвы столкнулись с дефицитом однокомпонентного препарата от кори. Об этом рассказала заместитель медицинского директора сети клиник и медицинских центров Ксения Шеховцова.
«Вакцины в наличии сейчас нет. Поставки осуществляются приоритетно в государственные клиники», — передает слова Ксении Шеховцовой РБК. Также в клинике «ABC-медицина» сообщили об отсутствии вакцин.
Ранее в Свердловской области 24 местных жителя госпитализировали в больницы с подозрением на корь. Помимо этого, в регионе зафиксировали восемь заражений вирусом.
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