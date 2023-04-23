Роспотребнадзор назвал симптомы кори

Роспотребнадзор: больные корью страдают от заложенности носа, сухого кашля и высокой температуры

23 апреля 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

В Роспотребнадзоре раскрыли основные симптомы кори Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Зараженные корью страдают от заложенности носа, сухого кашля и повышенной температура тела при общей слабости в организме и отсутствии аппетита. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. «У большинства пациентов наблюдаются заложенность носа и сухой грубый кашель, повышенная температура тела, вялость, слабость и плохой аппетит. На третий-четвертый день болезни веки зараженных отекают, а лицо приобретает характерный одутловатый вид. Сыпь появляется с третьего по пятый день заражения», — уточняют специалисты ведомства. Ранее в Свердловской области более 20 человек были госпитализированы с подозрением на корь. С начала года в регионе подтверждено восемь случаев заражения этой болезнью. Врачи рекомендуют ставить профилактические прививки, чтобы не подхватить опасный вирус.

Зараженные корью страдают от заложенности носа, сухого кашля и повышенной температура тела при общей слабости в организме и отсутствии аппетита. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. «У большинства пациентов наблюдаются заложенность носа и сухой грубый кашель, повышенная температура тела, вялость, слабость и плохой аппетит. На третий-четвертый день болезни веки зараженных отекают, а лицо приобретает характерный одутловатый вид. Сыпь появляется с третьего по пятый день заражения», — уточняют специалисты ведомства. Ранее в Свердловской области более 20 человек были госпитализированы с подозрением на корь. С начала года в регионе подтверждено восемь случаев заражения этой болезнью. Врачи рекомендуют ставить профилактические прививки, чтобы не подхватить опасный вирус.