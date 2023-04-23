Роспотребнадзор назвал симптомы кори

Роспотребнадзор: больные корью страдают от заложенности носа, сухого кашля и высокой температуры
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объявление о заболеваниях кори в подъезде дома по адресу ул. Ольховская, 25/1. Екатеринбург, эпидемия, заболевание, корь
В Роспотребнадзоре раскрыли основные симптомы кори Фото:

Зараженные корью страдают от заложенности носа, сухого кашля и повышенной температура тела при общей слабости в организме и отсутствии аппетита. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«У большинства пациентов наблюдаются заложенность носа и сухой грубый кашель, повышенная температура тела, вялость, слабость и плохой аппетит. На третий-четвертый день болезни веки зараженных отекают, а лицо приобретает характерный одутловатый вид. Сыпь появляется с третьего по пятый день заражения», — уточняют специалисты ведомства.

Ранее в Свердловской области более 20 человек были госпитализированы с подозрением на корь. С начала года в регионе подтверждено восемь случаев заражения этой болезнью. Врачи рекомендуют ставить профилактические прививки, чтобы не подхватить опасный вирус.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зараженные корью страдают от заложенности носа, сухого кашля и повышенной температура тела при общей слабости в организме и отсутствии аппетита. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. «У большинства пациентов наблюдаются заложенность носа и сухой грубый кашель, повышенная температура тела, вялость, слабость и плохой аппетит. На третий-четвертый день болезни веки зараженных отекают, а лицо приобретает характерный одутловатый вид. Сыпь появляется с третьего по пятый день заражения», — уточняют специалисты ведомства. Ранее в Свердловской области более 20 человек были госпитализированы с подозрением на корь. С начала года в регионе подтверждено восемь случаев заражения этой болезнью. Врачи рекомендуют ставить профилактические прививки, чтобы не подхватить опасный вирус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...