16 апреля 2023

Десятки свердловчан госпитализированы с подозрением на смертельный вирус

В Свердловской области 24 местных жителя госпитализированы с подозрением на корь
© Служба новостей «URA.RU»
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С начала 2023 года у восьми свердловчан обнаружили корь Фото:

В Свердловской области 24 местных жителя госпитализированы в больницы с подозрением на корь. Также с начала 2023 года в регионе подтверждено восемь случаев кори. Об этом рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день с подозрением на корь под меднаблюдением находятся 24 человека. Они также госпитализированы, у всех взяты биоматериалы для проведения лабораторной диагностики», — отметили в пресс-службе. С начала 2023 года в Свердловской области лабораторно подтверждено восемь случаев смертельного вируса.

Большинство заболевших, это приезжие из стран ближнего зарубежья. Все заболевшие не имели прививок против кори. Больным оказана своевременная медпомощь, заболевшие выписываются из стационаров только после полного выздоровления.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге и в Березовском обнаружен новый случай заболевания у детей смертельно опасным вирусом кори. Врачи ищут тех, кто мог быть связан с заразившимися.

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В Свердловской области 24 местных жителя госпитализированы в больницы с подозрением на корь. Также с начала 2023 года в регионе подтверждено восемь случаев кори. Об этом рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора. «На сегодняшний день с подозрением на корь под меднаблюдением находятся 24 человека. Они также госпитализированы, у всех взяты биоматериалы для проведения лабораторной диагностики», — отметили в пресс-службе. С начала 2023 года в Свердловской области лабораторно подтверждено восемь случаев смертельного вируса. Большинство заболевших, это приезжие из стран ближнего зарубежья. Все заболевшие не имели прививок против кори. Больным оказана своевременная медпомощь, заболевшие выписываются из стационаров только после полного выздоровления. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге и в Березовском обнаружен новый случай заболевания у детей смертельно опасным вирусом кори. Врачи ищут тех, кто мог быть связан с заразившимися.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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