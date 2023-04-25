Партнеры из Китая посетили производства агрохолдинга «Кургансемена» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Партнеры из Китая посетили Курганский завод растительных масел (КЗРМ) в селе Менщиково Кетовского округа. Предприятие принадлежит Любови Исламовой, которая является женой депутата облдумы Марата Исламова. Об этом сообщается в группе агрохолдинга «Кургансемена» в соцсети «ВКонтакте».

«Научно-производственный агрохолдинг „Кургансемена“ посетили партнеры из Китайской Народной республике (КНР), чтобы лично познакомиться с работой подразделений. Представитель побывала на первом и третьем участках курганского элеватора, а также на Курганском заводе растительных масел в селе Менщиково, который является лидером по производству подсолнечного масла среди регионов УрФО», — говорится в группе агрохолдинга.

В прошлом году между предприятием «Кургансемена» и китайскими партнерами был заключен и выполнен контракт на поставку льна в Китай. Представитель из КНР после посещения производств поблагодарила агрохолдинг за поставку качественной продукции.