25 апреля 2023

Китайские партнеры приехали на завод жены курганского депутата. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фермерские хозяйства. г. Шадринск, элеватор, зерно
Партнеры из Китая посетили производства агрохолдинга «Кургансемена» Фото:

Партнеры из Китая посетили Курганский завод растительных масел (КЗРМ) в селе Менщиково Кетовского округа. Предприятие принадлежит Любови Исламовой, которая является женой депутата облдумы Марата Исламова. Об этом сообщается в группе агрохолдинга «Кургансемена» в соцсети «ВКонтакте».

«Научно-производственный агрохолдинг „Кургансемена“ посетили партнеры из Китайской Народной республике (КНР), чтобы лично познакомиться с работой подразделений. Представитель побывала на первом и третьем участках курганского элеватора, а также на Курганском заводе растительных масел в селе Менщиково, который является лидером по производству подсолнечного масла среди регионов УрФО», — говорится в группе агрохолдинга.

В прошлом году между предприятием «Кургансемена» и китайскими партнерами был заключен и выполнен контракт на поставку льна в Китай. Представитель из КНР после посещения производств поблагодарила агрохолдинг за поставку качественной продукции.

Агрохолдинг «Кургансемена» посетил представитель партнеров из Китая
Агрохолдинг «Кургансемена» посетил представитель партнеров из Китая
Фото:

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Партнеры из Китая посетили Курганский завод растительных масел (КЗРМ) в селе Менщиково Кетовского округа. Предприятие принадлежит Любови Исламовой, которая является женой депутата облдумы Марата Исламова. Об этом сообщается в группе агрохолдинга «Кургансемена» в соцсети «ВКонтакте». «Научно-производственный агрохолдинг „Кургансемена“ посетили партнеры из Китайской Народной республике (КНР), чтобы лично познакомиться с работой подразделений. Представитель побывала на первом и третьем участках курганского элеватора, а также на Курганском заводе растительных масел в селе Менщиково, который является лидером по производству подсолнечного масла среди регионов УрФО», — говорится в группе агрохолдинга. В прошлом году между предприятием «Кургансемена» и китайскими партнерами был заключен и выполнен контракт на поставку льна в Китай. Представитель из КНР после посещения производств поблагодарила агрохолдинг за поставку качественной продукции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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