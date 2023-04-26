Бывшие магазины Zara откроются в Москве до конца апреля

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Магазин ZARA. Челябинск, торговый центр, бутик, трк родник, зара, магазин одежды, zara
Zara откроется в Москве 27 апреля Фото:
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Магазины Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, ранее ушедшие из РФ, откроются под новыми брендами в Москве 27 апреля. Об этом сообщают источники на рынке торговой недвижимости.

«Бывшие магазины ушедшего из России бренда одежды Zara начнут открываться в торговых центрах Москвы и Подмосковья 27 апреля», — сообщили РИА Новости источники на рынке торговой недвижимости. Бренд Zara принадлежит испанской группе Inditex. Магазины откроются под названиями Maag (Zara), Dub (Pull & Bear), Ecru (Bershka), Vilet (Stradivarius).

Zara приостановила работу в России 5 марта 2022 года. Российский бизнес Inditex приобрела ливанская Daher Group. После уточнялось, что Zara вернется в РФ в первой половине 2023 года.

Страны Запада начали вводить санкции в отношении РФ после начала СВО на Украине с 24 февраля 2022 года. После западные компании начали покидать страну.

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Магазины Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, ранее ушедшие из РФ, откроются под новыми брендами в Москве 27 апреля. Об этом сообщают источники на рынке торговой недвижимости. «Бывшие магазины ушедшего из России бренда одежды Zara начнут открываться в торговых центрах Москвы и Подмосковья 27 апреля», — сообщили РИА Новости источники на рынке торговой недвижимости. Бренд Zara принадлежит испанской группе Inditex. Магазины откроются под названиями Maag (Zara), Dub (Pull & Bear), Ecru (Bershka), Vilet (Stradivarius). Zara приостановила работу в России 5 марта 2022 года. Российский бизнес Inditex приобрела ливанская Daher Group. После уточнялось, что Zara вернется в РФ в первой половине 2023 года. Страны Запада начали вводить санкции в отношении РФ после начала СВО на Украине с 24 февраля 2022 года. После западные компании начали покидать страну.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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