Бывшие магазины Zara откроются в Москве до конца апреля

26 апреля 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Zara откроется в Москве 27 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Магазины Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, ранее ушедшие из РФ, откроются под новыми брендами в Москве 27 апреля. Об этом сообщают источники на рынке торговой недвижимости. «Бывшие магазины ушедшего из России бренда одежды Zara начнут открываться в торговых центрах Москвы и Подмосковья 27 апреля», — сообщили РИА Новости источники на рынке торговой недвижимости. Бренд Zara принадлежит испанской группе Inditex. Магазины откроются под названиями Maag (Zara), Dub (Pull & Bear), Ecru (Bershka), Vilet (Stradivarius). Zara приостановила работу в России 5 марта 2022 года. Российский бизнес Inditex приобрела ливанская Daher Group. После уточнялось, что Zara вернется в РФ в первой половине 2023 года. Страны Запада начали вводить санкции в отношении РФ после начала СВО на Украине с 24 февраля 2022 года. После западные компании начали покидать страну.

Магазины Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, ранее ушедшие из РФ, откроются под новыми брендами в Москве 27 апреля. Об этом сообщают источники на рынке торговой недвижимости. «Бывшие магазины ушедшего из России бренда одежды Zara начнут открываться в торговых центрах Москвы и Подмосковья 27 апреля», — сообщили РИА Новости источники на рынке торговой недвижимости. Бренд Zara принадлежит испанской группе Inditex. Магазины откроются под названиями Maag (Zara), Dub (Pull & Bear), Ecru (Bershka), Vilet (Stradivarius). Zara приостановила работу в России 5 марта 2022 года. Российский бизнес Inditex приобрела ливанская Daher Group. После уточнялось, что Zara вернется в РФ в первой половине 2023 года. Страны Запада начали вводить санкции в отношении РФ после начала СВО на Украине с 24 февраля 2022 года. После западные компании начали покидать страну.