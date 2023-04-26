«Военная хроника»: ЧВК «Вагнер» близка ко взятию Артемовска в котел

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Солдаты ЧВК «Вагнер» близки к окружению ВСУ в котел в Артемовске, сообщают российские военкоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» почти взяли Артемовск (Бахмут) в котел. Об этом сообщают российские военкоры. Уточняется, что бойцы добрались до важнейшего перекрестка в городе.

«От нескольких источников поступает информация, что „оркестр“ добрался до важнейшего перекрестка улиц Юбилейной и Чайковского на западе города», — говорится в сообщении telegram-канала «Военная хроника». Там же добавили, что занятие перекрестка Юбилейная-Чайковского отрежет Вооруженные силы Украины (ВСУ) от дороги через Хромово. Это будет означать, что украинские бойцы окажутся в полноценном «котле».

Ранее сообщалось, что войска «Вагнера» ведут бои за многоэтажные здания на западных окраинах Артемовска, передает RT. Кроме того, ВДВ помогают ЧВК «Вагнер» в наступлении и взятии города.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу «Конкорд». На момент публикации ответа не поступило.

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Бойцы ЧВК «Вагнер» почти взяли Артемовск (Бахмут) в котел. Об этом сообщают российские военкоры. Уточняется, что бойцы добрались до важнейшего перекрестка в городе. «От нескольких источников поступает информация, что „оркестр“ добрался до важнейшего перекрестка улиц Юбилейной и Чайковского на западе города», — говорится в сообщении telegram-канала «Военная хроника». Там же добавили, что занятие перекрестка Юбилейная-Чайковского отрежет Вооруженные силы Украины (ВСУ) от дороги через Хромово. Это будет означать, что украинские бойцы окажутся в полноценном «котле». Ранее сообщалось, что войска «Вагнера» ведут бои за многоэтажные здания на западных окраинах Артемовска, передает RT. Кроме того, ВДВ помогают ЧВК «Вагнер» в наступлении и взятии города. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу «Конкорд». На момент публикации ответа не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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