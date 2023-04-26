«Военная хроника»: ЧВК «Вагнер» близка ко взятию Артемовска в котел

26 апреля 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Солдаты ЧВК «Вагнер» близки к окружению ВСУ в котел в Артемовске, сообщают российские военкоры Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ЧВК «Вагнер» почти взяли Артемовск (Бахмут) в котел. Об этом сообщают российские военкоры. Уточняется, что бойцы добрались до важнейшего перекрестка в городе. «От нескольких источников поступает информация, что „оркестр“ добрался до важнейшего перекрестка улиц Юбилейной и Чайковского на западе города», — говорится в сообщении telegram-канала «Военная хроника». Там же добавили, что занятие перекрестка Юбилейная-Чайковского отрежет Вооруженные силы Украины (ВСУ) от дороги через Хромово. Это будет означать, что украинские бойцы окажутся в полноценном «котле». Ранее сообщалось, что войска «Вагнера» ведут бои за многоэтажные здания на западных окраинах Артемовска, передает RT. Кроме того, ВДВ помогают ЧВК «Вагнер» в наступлении и взятии города. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу «Конкорд». На момент публикации ответа не поступило.

Бойцы ЧВК «Вагнер» почти взяли Артемовск (Бахмут) в котел. Об этом сообщают российские военкоры. Уточняется, что бойцы добрались до важнейшего перекрестка в городе. «От нескольких источников поступает информация, что „оркестр“ добрался до важнейшего перекрестка улиц Юбилейной и Чайковского на западе города», — говорится в сообщении telegram-канала «Военная хроника». Там же добавили, что занятие перекрестка Юбилейная-Чайковского отрежет Вооруженные силы Украины (ВСУ) от дороги через Хромово. Это будет означать, что украинские бойцы окажутся в полноценном «котле». Ранее сообщалось, что войска «Вагнера» ведут бои за многоэтажные здания на западных окраинах Артемовска, передает RT. Кроме того, ВДВ помогают ЧВК «Вагнер» в наступлении и взятии города. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу «Конкорд». На момент публикации ответа не поступило.