ВДВ помогают ЧВК «Вагнер» в Артемовске. Видео 26 апреля 2023 в 07:13 Размер текста - 17 + Артиллеристы из ВДВ помогают ЧВК «Вагнер» в ходе СВО, уточняют в Минобороны РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Артиллеристы из Воздушно-десантных войск (ВДВ) поддерживают бойцов из ЧВК «Вагнеров» при наступлении в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщает Минобороны РФ. «Артиллеристы Воздушно-десантных войск поддерживают наступление штурмовых отрядов на Артемовском направлении», — уточняется в telegram-канале силового ведомства. Уточняется, что артиллеристы помогают ЧВК, уничтожая украинских солдат при помощи 120-мм самоходных орудий «Нона». Ранее в Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация и артиллерия участвуют в штурме Артемовска. В том числе они препятствуют передислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинское командование не подготовило город к обороне, пишет RT. Артиллеристы из Воздушно-десантных войск (ВДВ) поддерживают бойцов из ЧВК «Вагнеров» при наступлении в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщает Минобороны РФ. «Артиллеристы Воздушно-десантных войск поддерживают наступление штурмовых отрядов на Артемовском направлении», — уточняется в telegram-канале силового ведомства. Уточняется, что артиллеристы помогают ЧВК, уничтожая украинских солдат при помощи 120-мм самоходных орудий «Нона». Ранее в Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация и артиллерия участвуют в штурме Артемовска. В том числе они препятствуют передислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинское командование не подготовило город к обороне, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям