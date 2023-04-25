25 апреля 2023

ВДВ помогают ЧВК «Вагнер» в Артемовске. Видео

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, рсзо град, полигон еланский, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
Артиллеристы из ВДВ помогают ЧВК «Вагнер» в ходе СВО, уточняют в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Артиллеристы из Воздушно-десантных войск (ВДВ) поддерживают бойцов из ЧВК «Вагнеров» при наступлении в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Артиллеристы Воздушно-десантных войск поддерживают наступление штурмовых отрядов на Артемовском направлении», — уточняется в telegram-канале силового ведомства. Уточняется, что артиллеристы помогают ЧВК, уничтожая украинских солдат при помощи 120-мм самоходных орудий «Нона».

Ранее в Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация и артиллерия участвуют в штурме Артемовска. В том числе они препятствуют передислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинское командование не подготовило город к обороне, пишет RT.

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Артиллеристы из Воздушно-десантных войск (ВДВ) поддерживают бойцов из ЧВК «Вагнеров» при наступлении в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщает Минобороны РФ. «Артиллеристы Воздушно-десантных войск поддерживают наступление штурмовых отрядов на Артемовском направлении», — уточняется в telegram-канале силового ведомства. Уточняется, что артиллеристы помогают ЧВК, уничтожая украинских солдат при помощи 120-мм самоходных орудий «Нона». Ранее в Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация и артиллерия участвуют в штурме Артемовска. В том числе они препятствуют передислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинское командование не подготовило город к обороне, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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