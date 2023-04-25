Тюменского подростка обвиняют в изнасиловании 11-летней сестры. Об этом стало известно telegram-каналам.
«16-летний Антон (имя изменено) надругался над своей родной младшей сестренкой, когда они остались одни. Девочка долго не рассказывала об этом, однако в какой-то момент не выдержала и призналась маме в случившемся. Та сразу же заявила на сына в полицию», — сообщил ресурс SHOT.
По данным telegram-канала, подростка задержали — сейчас делом занимаются следователи. «Семья, в которой всe произошло, многодетная, у девочки есть еще два брата: одному около года, второму — 18 лет», — уточняет SHOT.
URA.RU направило запрос в управление СКР по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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