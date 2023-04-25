25 апреля 2023

Тюменского подростка обвиняют в изнасиловании 11-летней сестры

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Резонансным делом занимается СКР Фото:

Тюменского подростка обвиняют в изнасиловании 11-летней сестры. Об этом стало известно telegram-каналам.

«16-летний Антон (имя изменено) надругался над своей родной младшей сестренкой, когда они остались одни. Девочка долго не рассказывала об этом, однако в какой-то момент не выдержала и призналась маме в случившемся. Та сразу же заявила на сына в полицию», — сообщил ресурс SHOT.

По данным telegram-канала, подростка задержали — сейчас делом занимаются следователи. «Семья, в которой всe произошло, многодетная, у девочки есть еще два брата: одному около года, второму — 18 лет», — уточняет SHOT.

URA.RU направило запрос в управление СКР по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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Тюменского подростка обвиняют в изнасиловании 11-летней сестры. Об этом стало известно telegram-каналам. «16-летний Антон (имя изменено) надругался над своей родной младшей сестренкой, когда они остались одни. Девочка долго не рассказывала об этом, однако в какой-то момент не выдержала и призналась маме в случившемся. Та сразу же заявила на сына в полицию», — сообщил ресурс SHOT. По данным telegram-канала, подростка задержали — сейчас делом занимаются следователи. «Семья, в которой всe произошло, многодетная, у девочки есть еще два брата: одному около года, второму — 18 лет», — уточняет SHOT. URA.RU направило запрос в управление СКР по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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