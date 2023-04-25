Тюменского подростка обвиняют в изнасиловании 11-летней сестры

26 апреля 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Резонансным делом занимается СКР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменского подростка обвиняют в изнасиловании 11-летней сестры. Об этом стало известно telegram-каналам. «16-летний Антон (имя изменено) надругался над своей родной младшей сестренкой, когда они остались одни. Девочка долго не рассказывала об этом, однако в какой-то момент не выдержала и призналась маме в случившемся. Та сразу же заявила на сына в полицию», — сообщил ресурс SHOT. По данным telegram-канала, подростка задержали — сейчас делом занимаются следователи. «Семья, в которой всe произошло, многодетная, у девочки есть еще два брата: одному около года, второму — 18 лет», — уточняет SHOT. URA.RU направило запрос в управление СКР по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Тюменского подростка обвиняют в изнасиловании 11-летней сестры. Об этом стало известно telegram-каналам. «16-летний Антон (имя изменено) надругался над своей родной младшей сестренкой, когда они остались одни. Девочка долго не рассказывала об этом, однако в какой-то момент не выдержала и призналась маме в случившемся. Та сразу же заявила на сына в полицию», — сообщил ресурс SHOT. По данным telegram-канала, подростка задержали — сейчас делом занимаются следователи. «Семья, в которой всe произошло, многодетная, у девочки есть еще два брата: одному около года, второму — 18 лет», — уточняет SHOT. URA.RU направило запрос в управление СКР по Тюменской области. Ответ на него ожидается.