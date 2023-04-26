Челябинский губернатор собрал силовиков для подготовки к майским праздникам

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Алексей Текслер на церемонии награждения призеров, участников и их тренеров XVI летних Паралимпийских игр 2020 в Токио. Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер поручил усилить работу силовых ведомств в период майских праздников Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 26 апреля провел заседание антитеррористической комиссии, в которую вошли представители силовых ведомств региона. Как сообщили в пресс-службе правительства области, темой заседания стало обеспечение безопасности жителей на майских праздниках.

«Нужно уделить повышенное внимание вопросам безопасности во время майских праздников и Дня Победы, а также обеспечению антитеррористической защиты на улицах. Особенно — при проведении массовых мероприятий», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства региона.

По поручению губернатора монументы воинской славы и места массовых захоронений участников Великой Отечественной войны будут взяты под круглосуточную охрану. В этом силовикам помогут добровольческие дружины и казаки.

В ходе заседания Текслер также выделил обеспечение безопасности детских лагерей в летний период. По словам главы региона, с 10 мая начнется проверка оздоровительных учреждений.

«Безопасность детей — наш приоритет. Этому вопросу нужно уделить самое пристальное внимание», — заявил Текслер.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 26 апреля провел заседание антитеррористической комиссии, в которую вошли представители силовых ведомств региона. Как сообщили в пресс-службе правительства области, темой заседания стало обеспечение безопасности жителей на майских праздниках. «Нужно уделить повышенное внимание вопросам безопасности во время майских праздников и Дня Победы, а также обеспечению антитеррористической защиты на улицах. Особенно — при проведении массовых мероприятий», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства региона. По поручению губернатора монументы воинской славы и места массовых захоронений участников Великой Отечественной войны будут взяты под круглосуточную охрану. В этом силовикам помогут добровольческие дружины и казаки. В ходе заседания Текслер также выделил обеспечение безопасности детских лагерей в летний период. По словам главы региона, с 10 мая начнется проверка оздоровительных учреждений. «Безопасность детей — наш приоритет. Этому вопросу нужно уделить самое пристальное внимание», — заявил Текслер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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