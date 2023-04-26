Челябинский губернатор собрал силовиков для подготовки к майским праздникам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 26 апреля провел заседание антитеррористической комиссии, в которую вошли представители силовых ведомств региона. Как сообщили в пресс-службе правительства области, темой заседания стало обеспечение безопасности жителей на майских праздниках.
«Нужно уделить повышенное внимание вопросам безопасности во время майских праздников и Дня Победы, а также обеспечению антитеррористической защиты на улицах. Особенно — при проведении массовых мероприятий», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства региона.
По поручению губернатора монументы воинской славы и места массовых захоронений участников Великой Отечественной войны будут взяты под круглосуточную охрану. В этом силовикам помогут добровольческие дружины и казаки.
В ходе заседания Текслер также выделил обеспечение безопасности детских лагерей в летний период. По словам главы региона, с 10 мая начнется проверка оздоровительных учреждений.
«Безопасность детей — наш приоритет. Этому вопросу нужно уделить самое пристальное внимание», — заявил Текслер.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.