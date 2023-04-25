Тюменцам предложили работу и жилье в Эмиратах

Жителям Тюменской области предложили переехать в ОАЭ за счет работодателя

26 апреля 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

Повара и бариста из Тюмени могут получить работу и бесплатное жилье в ОАЭ Фото: Размик Закарян © URA.RU Жителей Тюмени приглашают на работу шеф-поварами и бариста в Объединенные Арабские Эмираты, обещая оплатить переезд и предоставить бесплатное жилье. Вакансии размещены на федеральном портале «Работа в России». «Тюменская область. Рассматриваем желающих поехать работать и жить в ОАЭ по рабочей визе. Требуются шеф-повар и бариста. Заработная плата от 82 000 рублей. Предоставление жилья при переезде», — говорится в объявлениях на сайте «Работа в России». Кадровое агентство, разместившее вакансии, обещает оплату переезда к новому месту работы, оформление резидентской визы и обучение английскому языку за счет компании. От соискателей требуется опыт работы по специальностям и готовность к ненормированному графику. Шеф-повару предстоит готовить, разрабатывать новое меню, организовывать процесс на кухне, искать поставщиков продуктов и обучать персонал. Бариста должен будет повышать компетенции сотрудников и уровень обслуживания в кафе, следить за наличием расходников и продуктов, а также общаться с гостями.

Жителей Тюмени приглашают на работу шеф-поварами и бариста в Объединенные Арабские Эмираты, обещая оплатить переезд и предоставить бесплатное жилье. Вакансии размещены на федеральном портале «Работа в России». «Тюменская область. Рассматриваем желающих поехать работать и жить в ОАЭ по рабочей визе. Требуются шеф-повар и бариста. Заработная плата от 82 000 рублей. Предоставление жилья при переезде», — говорится в объявлениях на сайте «Работа в России». Кадровое агентство, разместившее вакансии, обещает оплату переезда к новому месту работы, оформление резидентской визы и обучение английскому языку за счет компании. От соискателей требуется опыт работы по специальностям и готовность к ненормированному графику. Шеф-повару предстоит готовить, разрабатывать новое меню, организовывать процесс на кухне, искать поставщиков продуктов и обучать персонал. Бариста должен будет повышать компетенции сотрудников и уровень обслуживания в кафе, следить за наличием расходников и продуктов, а также общаться с гостями.