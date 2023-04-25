25 апреля 2023

Тюменцам предложили работу и жилье в Эмиратах

Жителям Тюменской области предложили переехать в ОАЭ за счет работодателя
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан "Троекуров"․ Екатеринбург, повар, троекуров ресторан
Повара и бариста из Тюмени могут получить работу и бесплатное жилье в ОАЭ Фото:

Жителей Тюмени приглашают на работу шеф-поварами и бариста в Объединенные Арабские Эмираты, обещая оплатить переезд и предоставить бесплатное жилье. Вакансии размещены на федеральном портале «Работа в России».

«Тюменская область. Рассматриваем желающих поехать работать и жить в ОАЭ по рабочей визе. Требуются шеф-повар и бариста. Заработная плата от 82 000 рублей. Предоставление жилья при переезде», — говорится в объявлениях на сайте «Работа в России».

Кадровое агентство, разместившее вакансии, обещает оплату переезда к новому месту работы, оформление резидентской визы и обучение английскому языку за счет компании. От соискателей требуется опыт работы по специальностям и готовность к ненормированному графику.

Шеф-повару предстоит готовить, разрабатывать новое меню, организовывать процесс на кухне, искать поставщиков продуктов и обучать персонал. Бариста должен будет повышать компетенции сотрудников и уровень обслуживания в кафе, следить за наличием расходников и продуктов, а также общаться с гостями.

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Жителей Тюмени приглашают на работу шеф-поварами и бариста в Объединенные Арабские Эмираты, обещая оплатить переезд и предоставить бесплатное жилье. Вакансии размещены на федеральном портале «Работа в России». «Тюменская область. Рассматриваем желающих поехать работать и жить в ОАЭ по рабочей визе. Требуются шеф-повар и бариста. Заработная плата от 82 000 рублей. Предоставление жилья при переезде», — говорится в объявлениях на сайте «Работа в России». Кадровое агентство, разместившее вакансии, обещает оплату переезда к новому месту работы, оформление резидентской визы и обучение английскому языку за счет компании. От соискателей требуется опыт работы по специальностям и готовность к ненормированному графику. Шеф-повару предстоит готовить, разрабатывать новое меню, организовывать процесс на кухне, искать поставщиков продуктов и обучать персонал. Бариста должен будет повышать компетенции сотрудников и уровень обслуживания в кафе, следить за наличием расходников и продуктов, а также общаться с гостями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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