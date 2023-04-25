В Тюмени молодая семья засудила чиновников ради выплаты на покупку жилья

26 апреля 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

После двух судов семья все же получит деньги на покупку жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU Молодая семья из Тюмени смогла доказать в суде, что ее незаконно исключили из списка на получение выплаты на покупку жилья. Подробности процесса изложены в судебном акте по делу. Суд удовлетворил иск тюменцев к городскому департаменту имущественных отношений, а губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился выплатить семье более 1,2 млн рублей. «Признать незаконным решение департамента имущественных отношении администрации Тюмени об отказе во включении семьи в список молодых семей — участников программы „Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг“. Возложить обязанность устранить нарушение прав», — говорится в решении суда. Семья тюменцев подавала заявление на включение в список претендентов на выплату в 2022 году. Отказали им из-за того, что к заявке не были приложены все необходимые документы. Однако в суде постановили, что это не было виной граждан: на портале услуг Тюменской области присутствовали технические недочеты, из-за чего заполнение всех нужных полей происходило некорректно, о чем заявители не подозревали. По итогу семье вернули право на получение выплаты. Власти попытались оспорить решение суда в апелляционной инстанции, но суд опять встал на сторону тюменцев. А 21 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, согласно которому Главное управление строительства должно перечислить более 1,2 млн рублей молодой семье. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Молодая семья из Тюмени смогла доказать в суде, что ее незаконно исключили из списка на получение выплаты на покупку жилья. Подробности процесса изложены в судебном акте по делу. Суд удовлетворил иск тюменцев к городскому департаменту имущественных отношений, а губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился выплатить семье более 1,2 млн рублей. «Признать незаконным решение департамента имущественных отношении администрации Тюмени об отказе во включении семьи в список молодых семей — участников программы „Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг“. Возложить обязанность устранить нарушение прав», — говорится в решении суда. Семья тюменцев подавала заявление на включение в список претендентов на выплату в 2022 году. Отказали им из-за того, что к заявке не были приложены все необходимые документы. Однако в суде постановили, что это не было виной граждан: на портале услуг Тюменской области присутствовали технические недочеты, из-за чего заполнение всех нужных полей происходило некорректно, о чем заявители не подозревали. По итогу семье вернули право на получение выплаты. Власти попытались оспорить решение суда в апелляционной инстанции, но суд опять встал на сторону тюменцев. А 21 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, согласно которому Главное управление строительства должно перечислить более 1,2 млн рублей молодой семье.