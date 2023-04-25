В Тюмени молодая семья засудила чиновников ради выплаты на покупку жилья

Молодая семья из Тюмени смогла доказать в суде, что ее незаконно исключили из списка на получение выплаты на покупку жилья. Подробности процесса изложены в судебном акте по делу. Суд удовлетворил иск тюменцев к городскому департаменту имущественных отношений, а губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился выплатить семье более 1,2 млн рублей.
«Признать незаконным решение департамента имущественных отношении администрации Тюмени об отказе во включении семьи в список молодых семей — участников программы „Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг“. Возложить обязанность устранить нарушение прав», — говорится в решении суда.
Семья тюменцев подавала заявление на включение в список претендентов на выплату в 2022 году. Отказали им из-за того, что к заявке не были приложены все необходимые документы. Однако в суде постановили, что это не было виной граждан: на портале услуг Тюменской области присутствовали технические недочеты, из-за чего заполнение всех нужных полей происходило некорректно, о чем заявители не подозревали.
По итогу семье вернули право на получение выплаты. Власти попытались оспорить решение суда в апелляционной инстанции, но суд опять встал на сторону тюменцев. А 21 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, согласно которому Главное управление строительства должно перечислить более 1,2 млн рублей молодой семье.
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