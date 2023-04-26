Захарова указала Си Цзиньпину на чудовищную особенность Киева

Захарова: Си Цзиньпин должен помнить о чудовищном лицемерии Киева

26 апреля 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин не должен забывать о позиции Украины по Тайваню, заявила Мария Захарова Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель КНР Си Цзиньпин, ведя переговоры с Украиной, должен осознавать, что украинские власти отличаются «чудовищным лицемерием», которые они переняли с Запада вместе с их демократией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Си Цзиньпин, продолжая диалог с Украиной, должен понимать, что чудовищное лицемерие является отличительной особенностью импортированной с Запада демократии украинского образца», — передает слова Захаровой сайт МИД РФ. Она напомнила китайским чиновникам, что власти Украины официально запретили в своей стране коммунистическую идеологию и проводят яростную «декоммунизацию», а также позволяют себе утверждения, что принадлежность Тайваня Китаю является большим заблуждением. Ранее Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе диалога лидер Китай пообещал сохранить свое стремление на прекращение огня на Украине. Украинский президент назвал данный разговор содержательным и внушающим надежду на развитие отношений между странами, передает Nation News.

Председатель КНР Си Цзиньпин, ведя переговоры с Украиной, должен осознавать, что украинские власти отличаются «чудовищным лицемерием», которые они переняли с Запада вместе с их демократией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Си Цзиньпин, продолжая диалог с Украиной, должен понимать, что чудовищное лицемерие является отличительной особенностью импортированной с Запада демократии украинского образца», — передает слова Захаровой сайт МИД РФ. Она напомнила китайским чиновникам, что власти Украины официально запретили в своей стране коммунистическую идеологию и проводят яростную «декоммунизацию», а также позволяют себе утверждения, что принадлежность Тайваня Китаю является большим заблуждением. Ранее Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе диалога лидер Китай пообещал сохранить свое стремление на прекращение огня на Украине. Украинский президент назвал данный разговор содержательным и внушающим надежду на развитие отношений между странами, передает Nation News.