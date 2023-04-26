Захарова указала Си Цзиньпину на чудовищную особенность Киева

Захарова: Си Цзиньпин должен помнить о чудовищном лицемерии Киева
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Си Цзиньпин не должен забывать о позиции Украины по Тайваню, заявила Мария Захарова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин, ведя переговоры с Украиной, должен осознавать, что украинские власти отличаются «чудовищным лицемерием», которые они переняли с Запада вместе с их демократией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Си Цзиньпин, продолжая диалог с Украиной, должен понимать, что чудовищное лицемерие является отличительной особенностью импортированной с Запада демократии украинского образца», — передает слова Захаровой сайт МИД РФ. Она напомнила китайским чиновникам, что власти Украины официально запретили в своей стране коммунистическую идеологию и проводят яростную «декоммунизацию», а также позволяют себе утверждения, что принадлежность Тайваня Китаю является большим заблуждением.

Ранее Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе диалога лидер Китай пообещал сохранить свое стремление на прекращение огня на Украине. Украинский президент назвал данный разговор содержательным и внушающим надежду на развитие отношений между странами, передает Nation News.

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Председатель КНР Си Цзиньпин, ведя переговоры с Украиной, должен осознавать, что украинские власти отличаются «чудовищным лицемерием», которые они переняли с Запада вместе с их демократией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Си Цзиньпин, продолжая диалог с Украиной, должен понимать, что чудовищное лицемерие является отличительной особенностью импортированной с Запада демократии украинского образца», — передает слова Захаровой сайт МИД РФ. Она напомнила китайским чиновникам, что власти Украины официально запретили в своей стране коммунистическую идеологию и проводят яростную «декоммунизацию», а также позволяют себе утверждения, что принадлежность Тайваня Китаю является большим заблуждением. Ранее Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе диалога лидер Китай пообещал сохранить свое стремление на прекращение огня на Украине. Украинский президент назвал данный разговор содержательным и внушающим надежду на развитие отношений между странами, передает Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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