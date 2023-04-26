На Украине заявили об идущем контрнаступлении ВСУ

ВСУ предпринимают небольшие шаги, говорящие о том, что тихое контрнаступление украинской армии уже началось. С таким заявлением выступила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.
«Контрнаступление уже тихонечко идет, такими небольшими, но уверенными шагами», — заявила Гуменюк в эфире youtube-канала «Ми — Україна». Она добавила, что украинская армия ни в коем случае не недооценивает мощь и способности российской армии, а планомерно работает над их минимизацией.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что контрнаступление ВСУ может начаться после 2 мая, когда дождливая погода на Украине подойдет к концу. Эксперты из лондонского Международного института стратегических исследований заявили, что для большого наступления Украине может понадобиться не менее 100 танков, передает А42.
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