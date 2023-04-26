На Украине заявили об идущем контрнаступлении ВСУ

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
ВСУ предпринимают небольшие атакующие действия, заявила Наталья Гуменюк Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ предпринимают небольшие шаги, говорящие о том, что тихое контрнаступление украинской армии уже началось. С таким заявлением выступила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.

«Контрнаступление уже тихонечко идет, такими небольшими, но уверенными шагами», — заявила Гуменюк в эфире youtube-канала «Ми — Україна». Она добавила, что украинская армия ни в коем случае не недооценивает мощь и способности российской армии, а планомерно работает над их минимизацией.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что контрнаступление ВСУ может начаться после 2 мая, когда дождливая погода на Украине подойдет к концу. Эксперты из лондонского Международного института стратегических исследований заявили, что для большого наступления Украине может понадобиться не менее 100 танков, передает А42.

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ВСУ предпринимают небольшие шаги, говорящие о том, что тихое контрнаступление украинской армии уже началось. С таким заявлением выступила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк. «Контрнаступление уже тихонечко идет, такими небольшими, но уверенными шагами», — заявила Гуменюк в эфире youtube-канала «Ми — Україна». Она добавила, что украинская армия ни в коем случае не недооценивает мощь и способности российской армии, а планомерно работает над их минимизацией. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что контрнаступление ВСУ может начаться после 2 мая, когда дождливая погода на Украине подойдет к концу. Эксперты из лондонского Международного института стратегических исследований заявили, что для большого наступления Украине может понадобиться не менее 100 танков, передает А42.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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