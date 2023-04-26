На Украине заявили об идущем контрнаступлении ВСУ 26 апреля 2023 в 20:40 Размер текста - 17 + ВСУ предпринимают небольшие атакующие действия, заявила Наталья Гуменюк Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ предпринимают небольшие шаги, говорящие о том, что тихое контрнаступление украинской армии уже началось. С таким заявлением выступила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк. «Контрнаступление уже тихонечко идет, такими небольшими, но уверенными шагами», — заявила Гуменюк в эфире youtube-канала «Ми — Україна». Она добавила, что украинская армия ни в коем случае не недооценивает мощь и способности российской армии, а планомерно работает над их минимизацией. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что контрнаступление ВСУ может начаться после 2 мая, когда дождливая погода на Украине подойдет к концу. Эксперты из лондонского Международного института стратегических исследований заявили, что для большого наступления Украине может понадобиться не менее 100 танков, передает А42. ВСУ предпринимают небольшие шаги, говорящие о том, что тихое контрнаступление украинской армии уже началось. С таким заявлением выступила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк. «Контрнаступление уже тихонечко идет, такими небольшими, но уверенными шагами», — заявила Гуменюк в эфире youtube-канала «Ми — Україна». Она добавила, что украинская армия ни в коем случае не недооценивает мощь и способности российской армии, а планомерно работает над их минимизацией. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что контрнаступление ВСУ может начаться после 2 мая, когда дождливая погода на Украине подойдет к концу. Эксперты из лондонского Международного института стратегических исследований заявили, что для большого наступления Украине может понадобиться не менее 100 танков, передает А42. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям