Пригожин обозначил сроки и условия наступления ВСУ

Пригожин: ВСУ начнут наступление после 2 мая
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ВСУ смогут начать наступление после того, как подсохнет почва, заявил Евгений Пригожин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ могут начать контрнаступление после 2 мая, когда в регионе закончится дождливая погода и высохнет почва. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«2 мая должен пройти последний дождик, еще неделя нужна для того, чтобы ветер высушил почву и ВСУ будут готовы начать наступление», — передает слова Пригожина его пресс-служба. Он добавил, что также командование ВСУ может назначить наступление на 9 мая.

Ранее военный публицист, автор около 200 книг и статей по военной и политической истории России Александр Широкорад предположил, что украинское военное командование может запланировать свое контрнаступление к 9 мая. Также стало известно, что ВСУ наращивают группировку войск в Харьковской области, что может говорить о намерении нанести удар по территории ЛНР, передает «Общественное телевидение России».

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ВСУ могут начать контрнаступление после 2 мая, когда в регионе закончится дождливая погода и высохнет почва. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «2 мая должен пройти последний дождик, еще неделя нужна для того, чтобы ветер высушил почву и ВСУ будут готовы начать наступление», — передает слова Пригожина его пресс-служба. Он добавил, что также командование ВСУ может назначить наступление на 9 мая. Ранее военный публицист, автор около 200 книг и статей по военной и политической истории России Александр Широкорад предположил, что украинское военное командование может запланировать свое контрнаступление к 9 мая. Также стало известно, что ВСУ наращивают группировку войск в Харьковской области, что может говорить о намерении нанести удар по территории ЛНР, передает «Общественное телевидение России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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