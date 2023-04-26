Пригожин обозначил сроки и условия наступления ВСУ

ВСУ могут начать контрнаступление после 2 мая, когда в регионе закончится дождливая погода и высохнет почва. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«2 мая должен пройти последний дождик, еще неделя нужна для того, чтобы ветер высушил почву и ВСУ будут готовы начать наступление», — передает слова Пригожина его
Ранее военный публицист, автор около 200 книг и статей по военной и политической истории России Александр Широкорад предположил, что украинское военное командование может запланировать свое контрнаступление к 9 мая. Также стало известно, что ВСУ наращивают группировку войск в Харьковской области, что может говорить о намерении нанести удар по территории ЛНР, передает «Общественное телевидение России».
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