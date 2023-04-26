Пригожин обозначил сроки и условия наступления ВСУ Пригожин: ВСУ начнут наступление после 2 мая 26 апреля 2023 в 16:41 Размер текста - 17 + ВСУ смогут начать наступление после того, как подсохнет почва, заявил Евгений Пригожин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ могут начать контрнаступление после 2 мая, когда в регионе закончится дождливая погода и высохнет почва. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «2 мая должен пройти последний дождик, еще неделя нужна для того, чтобы ветер высушил почву и ВСУ будут готовы начать наступление», — передает слова Пригожина его пресс-служба . Он добавил, что также командование ВСУ может назначить наступление на 9 мая. Ранее военный публицист, автор около 200 книг и статей по военной и политической истории России Александр Широкорад предположил, что украинское военное командование может запланировать свое контрнаступление к 9 мая. Также стало известно, что ВСУ наращивают группировку войск в Харьковской области, что может говорить о намерении нанести удар по территории ЛНР, передает «Общественное телевидение России». ВСУ могут начать контрнаступление после 2 мая, когда в регионе закончится дождливая погода и высохнет почва. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «2 мая должен пройти последний дождик, еще неделя нужна для того, чтобы ветер высушил почву и ВСУ будут готовы начать наступление», — передает слова Пригожина его пресс-служба. Он добавил, что также командование ВСУ может назначить наступление на 9 мая. Ранее военный публицист, автор около 200 книг и статей по военной и политической истории России Александр Широкорад предположил, что украинское военное командование может запланировать свое контрнаступление к 9 мая. Также стало известно, что ВСУ наращивают группировку войск в Харьковской области, что может говорить о намерении нанести удар по территории ЛНР, передает «Общественное телевидение России». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям