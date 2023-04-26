Фестиваль традиционных духовных ценностей пройдет в Челябинской области

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Клипарт. Магнитогорск, казаки
На мероприятие соберутся казаки и духовенство Фото:

Фестиваль традиционных духовных ценностей «Троица в Троицке» пройдет в Челябинской области в начале июня. Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации.

«Провести 4 июня на территории Троицкого городского округа региональный фестиваль традиционных духовных ценностей „Троица в Троицке“. Создать организационный комитет фестиваля и утвердить его состав», — говорится в распоряжении, подписанном губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Согласно документу, в оргкомитет фестиваля войдут представители правительства, духовенства, казачества и общественных организаций. Мероприятие проводится в рамках исполнения указа президента России об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных нравственных ценностей.

Ранее сообщалось, что на территории села Демарино в Пластовском районе с 30 июня по 2 июля пройдет Бажовский фестиваль. На него ежегодно собираются любители народного творчества.

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Фестиваль традиционных духовных ценностей «Троица в Троицке» пройдет в Челябинской области в начале июня. Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации. «Провести 4 июня на территории Троицкого городского округа региональный фестиваль традиционных духовных ценностей „Троица в Троицке“. Создать организационный комитет фестиваля и утвердить его состав», — говорится в распоряжении, подписанном губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Согласно документу, в оргкомитет фестиваля войдут представители правительства, духовенства, казачества и общественных организаций. Мероприятие проводится в рамках исполнения указа президента России об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных нравственных ценностей. Ранее сообщалось, что на территории села Демарино в Пластовском районе с 30 июня по 2 июля пройдет Бажовский фестиваль. На него ежегодно собираются любители народного творчества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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