Фестиваль традиционных духовных ценностей пройдет в Челябинской области

Фестиваль традиционных духовных ценностей «Троица в Троицке» пройдет в Челябинской области в начале июня. Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации.
«Провести 4 июня на территории Троицкого городского округа региональный фестиваль традиционных духовных ценностей „Троица в Троицке“. Создать организационный комитет фестиваля и утвердить его состав», — говорится в распоряжении, подписанном губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
Согласно документу, в оргкомитет фестиваля войдут представители правительства, духовенства, казачества и общественных организаций. Мероприятие проводится в рамках исполнения указа президента России об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных нравственных ценностей.
Ранее сообщалось, что на территории села Демарино в Пластовском районе с 30 июня по 2 июля пройдет Бажовский фестиваль. На него ежегодно собираются любители народного творчества.
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