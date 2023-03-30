Стали известны даты проведения Бажовского фестиваля в Челябинской области

Бажовский фестиваль в Челябинской области пройдет в конце июня

Фестиваль народного творчества пройдет в селе Демарино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бажовский фестиваль в Челябинской области пройдет с 30 июня по 2 июля. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

«В целях продвижения позитивного имиджа Челябинской области, популяризации нематериального культурного наследия, создания условий для развития самодеятельного народного творчества […] провести с 30 июня по 2 июля 2023 года Бажовский фестиваль народного творчества. Создать организационный комитет по проведению фестиваля», — говорится в документе.

Фестиваль пройдет на территории села Демарино в Пластовском районе. Ответственным за организацию мероприятия назначен министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

На Бажовский фестиваль ежегодно собираются любители народного творчества. Крупнейшее мероприятие региона проходило более 27 лет подряд, пока не было отменено в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В прошлом году фестиваль проходил в селе Демарино, где собрались более 20 тысяч зрителей.