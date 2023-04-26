26 апреля 2023

Челябинская область поднялась в рейтинге «цифровой зрелости». Видео

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Открытие лаборатории информационной безопасности в УрФУ. Екатеринбург, интернет, провода, кабель, информационная безопасность, цифровизация, защита информации
Регион выполнил все поручения президента России по цифровизации Фото:

В рейтинге «цифровой зрелости» регионов Челябинская область улучшила свои показатели и заняла 15 место. Об этом сообщил 27 апреля на Всероссийском форуме «Информационное общество: цифровое развитие регионов», проходящим в Челябинске, директор Департамента развития инфраструктуры электронного правительства Минцифры РФ Сергей Цветков.

«Челябинская область заняла 15 место в рейтинге „цифровой зрелости“. Сильно поднялись. Все поручения президента России по цифровизации регион выполнил», — заявил Цветков.

Представитель Минцифры РФ отметил, что Челябинская область одна из немногих вовремя осуществила электронную запись в первый класс. В этом году за первый день записи заявки подали почти 21 тысяча челябинцев, что на 60% больше чем в прошлом.

«Цифровизация в регионе дает плоды и родители школьников это тоже отмечают, жалобы единичные. И мало вывести услугу в электронный вид, важно чтобы она работала. В Челябинской области самый высокий рейтинг оценки пользователей — 4.3. У нас задача 4.0 стоит, а челябинские коллеги перевыполнили этот показатель», — отметил Цветков.

В открытии Всероссийского форума принял участие губернатор области Алексей Текслер. В приветственном слове он отменил, что регион участвует в эксперименте по формированию цифровой образовательной среды. И будущих специалистов для этой сферы начинают готовить со школьной скамьи.

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В рейтинге «цифровой зрелости» регионов Челябинская область улучшила свои показатели и заняла 15 место. Об этом сообщил 27 апреля на Всероссийском форуме «Информационное общество: цифровое развитие регионов», проходящим в Челябинске, директор Департамента развития инфраструктуры электронного правительства Минцифры РФ Сергей Цветков. «Челябинская область заняла 15 место в рейтинге „цифровой зрелости“. Сильно поднялись. Все поручения президента России по цифровизации регион выполнил», — заявил Цветков. Представитель Минцифры РФ отметил, что Челябинская область одна из немногих вовремя осуществила электронную запись в первый класс. В этом году за первый день записи заявки подали почти 21 тысяча челябинцев, что на 60% больше чем в прошлом. «Цифровизация в регионе дает плоды и родители школьников это тоже отмечают, жалобы единичные. И мало вывести услугу в электронный вид, важно чтобы она работала. В Челябинской области самый высокий рейтинг оценки пользователей — 4.3. У нас задача 4.0 стоит, а челябинские коллеги перевыполнили этот показатель», — отметил Цветков. В открытии Всероссийского форума принял участие губернатор области Алексей Текслер. В приветственном слове он отменил, что регион участвует в эксперименте по формированию цифровой образовательной среды. И будущих специалистов для этой сферы начинают готовить со школьной скамьи.
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