Челябинская область поднялась в рейтинге «цифровой зрелости». Видео

27 апреля 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Регион выполнил все поручения президента России по цифровизации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В рейтинге «цифровой зрелости» регионов Челябинская область улучшила свои показатели и заняла 15 место. Об этом сообщил 27 апреля на Всероссийском форуме «Информационное общество: цифровое развитие регионов», проходящим в Челябинске, директор Департамента развития инфраструктуры электронного правительства Минцифры РФ Сергей Цветков. «Челябинская область заняла 15 место в рейтинге „цифровой зрелости“. Сильно поднялись. Все поручения президента России по цифровизации регион выполнил», — заявил Цветков. Представитель Минцифры РФ отметил, что Челябинская область одна из немногих вовремя осуществила электронную запись в первый класс. В этом году за первый день записи заявки подали почти 21 тысяча челябинцев, что на 60% больше чем в прошлом. «Цифровизация в регионе дает плоды и родители школьников это тоже отмечают, жалобы единичные. И мало вывести услугу в электронный вид, важно чтобы она работала. В Челябинской области самый высокий рейтинг оценки пользователей — 4.3. У нас задача 4.0 стоит, а челябинские коллеги перевыполнили этот показатель», — отметил Цветков. В открытии Всероссийского форума принял участие губернатор области Алексей Текслер. В приветственном слове он отменил, что регион участвует в эксперименте по формированию цифровой образовательной среды. И будущих специалистов для этой сферы начинают готовить со школьной скамьи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В рейтинге «цифровой зрелости» регионов Челябинская область улучшила свои показатели и заняла 15 место. Об этом сообщил 27 апреля на Всероссийском форуме «Информационное общество: цифровое развитие регионов», проходящим в Челябинске, директор Департамента развития инфраструктуры электронного правительства Минцифры РФ Сергей Цветков. «Челябинская область заняла 15 место в рейтинге „цифровой зрелости“. Сильно поднялись. Все поручения президента России по цифровизации регион выполнил», — заявил Цветков. Представитель Минцифры РФ отметил, что Челябинская область одна из немногих вовремя осуществила электронную запись в первый класс. В этом году за первый день записи заявки подали почти 21 тысяча челябинцев, что на 60% больше чем в прошлом. «Цифровизация в регионе дает плоды и родители школьников это тоже отмечают, жалобы единичные. И мало вывести услугу в электронный вид, важно чтобы она работала. В Челябинской области самый высокий рейтинг оценки пользователей — 4.3. У нас задача 4.0 стоит, а челябинские коллеги перевыполнили этот показатель», — отметил Цветков. В открытии Всероссийского форума принял участие губернатор области Алексей Текслер. В приветственном слове он отменил, что регион участвует в эксперименте по формированию цифровой образовательной среды. И будущих специалистов для этой сферы начинают готовить со школьной скамьи.