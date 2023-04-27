СК: Блиновскую задержали на границе при попытке покинуть Россию

Елена Блиновская была задержана на границе при попытке покинуть Россию. Об этом сообщает Следственный комитет.
«Елена Блиновская задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле», — говорится в сообщении СК в telegram-канале. Ведомство указало, что при ней имелись авиабилеты для вылета в другое государство.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против Блиновской по двум статьям. Ее привлекут по статьям об уклонении от налогов и отмывании денежных средств. «Звездный» адвокат, глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин предупреждал блогеров о череде проверок из налоговой.
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