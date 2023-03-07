Звездный адвокат предупредил других блогеров о череде проверок из налоговой

Звездный адвокат предупредил других блогеров о черед епроверок из налоговой

07 марта 2023 в 21:47 Размер текста - 17 +

Дело Лерчек о неуплате налогов может также быть сигналом для всей блогосферы Фото: Алексей Андронов © URA.RU Обыски и заведение уголовного дела на блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и членов ее семьи, может стать началом масштабных проверок других представителей блогосферы или же являться для них сигналом о необходимости уплачивать налоги в полном объеме. Таким мнением с URA.RU поделился «звездный» адвокат, глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин. «Вполне может быть [, что начнутся массовые проверки блогеров], поскольку очевидно, что вопрос налогообложения и собираемости налогов сейчас актуален как никогда для нашего государства. Вполне возможно, что сегодняшние обыски — это первое звено в новой цепи контроля за околотрудовыми доходами граждан. Поэтому будем смотреть, как будут развиваться события, но в принципе это вполне логично, что таким образом может быть дан сигнал обществу, что все-таки нужно внимательно относиться к уплате налогов. У нас и так в стране в принципе достаточно лояльное законодательство в области налогов ну и необходимо эти налоги безусловно платить», — заявил Жорин корреспонденту URA.RU. Адвокат также вспомнил аналогичную ситуацию, когда органы государственной власти дали сигнал крупным представителям шоу-бизнеса. «Это было порядка 15 лет назад, когда стали вызывать в налоговую крупных представителей шоу-бизнеса, не буду называть фамилии, но это представители первой величины. Поскольку я очень плотно работаю с этой сферой, то я знаю, что именно тогда практически все представители шоу-бизнеса вышли из тени, зарегистрировали себе ИП, встали на упрощенную систему налогообложения и стали все проводить официально. Тем более, что налогообложение в 6% не сильно критично для артистов. Возможно, аналогичная история сейчас и с представителями блогосферы происходит», — считает собеседник агентства. В ночь на 7 марта в доме Чекалиных прошли обыски. Следственный комитет возбудил уголовное дело по неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. По их данным, в этом ей помогали родственники, через которых блогер дробила бизнес и таким образом уклонялась от уплаты. Прокуратура уточнила, что Чекалиной предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 198 УК РФ. Ее мужа обвиняют в пособничестве по уклонению физлица от уплаты налогов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обыски и заведение уголовного дела на блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и членов ее семьи, может стать началом масштабных проверок других представителей блогосферы или же являться для них сигналом о необходимости уплачивать налоги в полном объеме. Таким мнением с URA.RU поделился «звездный» адвокат, глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин. «Вполне может быть [, что начнутся массовые проверки блогеров], поскольку очевидно, что вопрос налогообложения и собираемости налогов сейчас актуален как никогда для нашего государства. Вполне возможно, что сегодняшние обыски — это первое звено в новой цепи контроля за околотрудовыми доходами граждан. Поэтому будем смотреть, как будут развиваться события, но в принципе это вполне логично, что таким образом может быть дан сигнал обществу, что все-таки нужно внимательно относиться к уплате налогов. У нас и так в стране в принципе достаточно лояльное законодательство в области налогов ну и необходимо эти налоги безусловно платить», — заявил Жорин корреспонденту URA.RU. Адвокат также вспомнил аналогичную ситуацию, когда органы государственной власти дали сигнал крупным представителям шоу-бизнеса. «Это было порядка 15 лет назад, когда стали вызывать в налоговую крупных представителей шоу-бизнеса, не буду называть фамилии, но это представители первой величины. Поскольку я очень плотно работаю с этой сферой, то я знаю, что именно тогда практически все представители шоу-бизнеса вышли из тени, зарегистрировали себе ИП, встали на упрощенную систему налогообложения и стали все проводить официально. Тем более, что налогообложение в 6% не сильно критично для артистов. Возможно, аналогичная история сейчас и с представителями блогосферы происходит», — считает собеседник агентства. В ночь на 7 марта в доме Чекалиных прошли обыски. Следственный комитет возбудил уголовное дело по неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. По их данным, в этом ей помогали родственники, через которых блогер дробила бизнес и таким образом уклонялась от уплаты. Прокуратура уточнила, что Чекалиной предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 198 УК РФ. Ее мужа обвиняют в пособничестве по уклонению физлица от уплаты налогов.