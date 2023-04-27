СК возбудил дело против Блиновской

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Елену Блиновскую задержали на границе России Фото:

На блогера Елену Блиновскую было заведено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает Следственный комитет. Ее задержали на границе России.

«Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Елены Блиновской. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. „б“ ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Уклонение физического лица от уплаты налогов; отмывание денежных средств — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении СК в telegram-канале. Уточняется, что она не уплатила 918 миллионов рублей за период 2019—2021 года.

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На блогера Елену Блиновскую было заведено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает Следственный комитет. Ее задержали на границе России. «Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Елены Блиновской. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. „б“ ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Уклонение физического лица от уплаты налогов; отмывание денежных средств — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении СК в telegram-канале. Уточняется, что она не уплатила 918 миллионов рублей за период 2019—2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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