СК возбудил дело против Блиновской

На блогера Елену Блиновскую было заведено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает Следственный комитет. Ее задержали на границе России.
«Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Елены Блиновской. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. „б“ ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Уклонение физического лица от уплаты налогов; отмывание денежных средств — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении СК в
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