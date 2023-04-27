Тушить масштабный пожар под Курганом отправили спасателей из Тюменской и Челябинской областей

В Курганскую область отправили спасателей из Тюмени и Челябинска для тушения масштабного пожара. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального управления МЧС.
«К месту пожара вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Направлены аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС России», — указано в посте ведомства.
Сообщается, что площадь пожара увеличилась. Огнем охвачены 20 жилых домов и столько же нежилых построек на площади 6 000 кв. м. и сухие растения на 80 гектарах.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области идут масштабные пожары. Несколько населенных пунктов охвачены огнем. В одной из деревень началась эвакуация жителей.
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