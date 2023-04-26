Дорогу по улице Рождественского перекроют с 28 апреля по 10 мая
В Челябинске с 28 апреля на две недели перекроют дорогу по улице Рождественского рядом с автодорогой Меридиан. О том, что причиной стал ремонт покрытия дороги, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.
«С 22:00 28 апреля до 5:00 10 мая по улице Рождественского ограничат движение транспорта. Причина — работы по восстановлению дорожного покрытия», — уточнили в ведомстве.
Улица Рождественского проходит от проспекта Ленина до Копейского шоссе. Водителям рекомендуют заранее продумать пути объезда.
Участок от проспекта Ленина до Копейского шоссе проходит через автодорогу Меридиан
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