26 апреля 2023

В Челябинске перекроют дорогу на оживленной развязке. Карта

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Дорожные работы. Челябинск, дорожные работы, дорожный знак, асфальт, ремонт дороги
Дорогу по улице Рождественского перекроют с 28 апреля по 10 мая Фото:

В Челябинске с 28 апреля на две недели перекроют дорогу по улице Рождественского рядом с автодорогой Меридиан. О том, что причиной стал ремонт покрытия дороги, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

«С 22:00 28 апреля до 5:00 10 мая по улице Рождественского ограничат движение транспорта. Причина — работы по восстановлению дорожного покрытия», — уточнили в ведомстве.

Улица Рождественского проходит от проспекта Ленина до Копейского шоссе. Водителям рекомендуют заранее продумать пути объезда.

Участок от проспекта Ленина до Копейского шоссе проходит через автодорогу Меридиан
Участок от проспекта Ленина до Копейского шоссе проходит через автодорогу Меридиан

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В Челябинске с 28 апреля на две недели перекроют дорогу по улице Рождественского рядом с автодорогой Меридиан. О том, что причиной стал ремонт покрытия дороги, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу. «С 22:00 28 апреля до 5:00 10 мая по улице Рождественского ограничат движение транспорта. Причина — работы по восстановлению дорожного покрытия», — уточнили в ведомстве. Улица Рождественского проходит от проспекта Ленина до Копейского шоссе. Водителям рекомендуют заранее продумать пути объезда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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