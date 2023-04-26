В Челябинске перекроют дорогу на оживленной развязке. Карта

27 апреля 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Дорогу по улице Рождественского перекроют с 28 апреля по 10 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 28 апреля на две недели перекроют дорогу по улице Рождественского рядом с автодорогой Меридиан. О том, что причиной стал ремонт покрытия дороги, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу. «С 22:00 28 апреля до 5:00 10 мая по улице Рождественского ограничат движение транспорта. Причина — работы по восстановлению дорожного покрытия», — уточнили в ведомстве. Улица Рождественского проходит от проспекта Ленина до Копейского шоссе. Водителям рекомендуют заранее продумать пути объезда. Участок от проспекта Ленина до Копейского шоссе проходит через автодорогу Меридиан карта: приложение «2ГИС»

В Челябинске с 28 апреля на две недели перекроют дорогу по улице Рождественского рядом с автодорогой Меридиан. О том, что причиной стал ремонт покрытия дороги, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу. «С 22:00 28 апреля до 5:00 10 мая по улице Рождественского ограничат движение транспорта. Причина — работы по восстановлению дорожного покрытия», — уточнили в ведомстве. Улица Рождественского проходит от проспекта Ленина до Копейского шоссе. Водителям рекомендуют заранее продумать пути объезда.