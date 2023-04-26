В Челябинске ищут подрядчика на ремонт дороги в Казахстан 27 апреля 2023 в 14:27 Размер текста - 17 + Ремонт дороги на границе с Казахстаном продлится два года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области ищут подрядчика на ремонт дороги А-310 Челябинск — Троицк — граница с республикой Казахстан. Максимальная цена контракта почти 800 млн рублей, указано на сайте госзакупок. «Начальная (максимальная) цена контракта — 769 909 200 рублей. Срок подачи заявок — до 12 мая. Подрядчика определят 17 мая. Заказчиком выступает ФКУ Упрдор «Южный Урал», — сообщается в техзадании, размещенном на портале. Победителю аукциона потребуется выполнить ремонт и устройство слоев износа на автомобильной дороге А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан. Работы проведут на 8 участках, в том числе км 16+270 — км 20+000 (правый и правый проезд), км 22+000 — км 25+000 (правый и левый проезд), км 27+000 — км 31+000 (правый и левый проезд), км 128+000 — км 134+000, км 143+000 — км 146+128. Согласно информации в техзадании, работы нужно начать с 1 июня 2023 года и закончить не позднее 20 сентября 2024 года. При этом, гарантийный срок, который требуют от подрядчика, на слои износа дорожного полотна на участке км 16+270 — 20+000 составляет всего 1 год, на участках км 128+000 — км 134+000, км 143+000 — км 146+128 — 2 года. Гарантия на основание дорожной одежды — 6 лет, а дорожные знаки — 10 лет. В Челябинской области ищут подрядчика на ремонт дороги А-310 Челябинск — Троицк — граница с республикой Казахстан. Максимальная цена контракта почти 800 млн рублей, указано на сайте госзакупок. «Начальная (максимальная) цена контракта — 769 909 200 рублей. Срок подачи заявок — до 12 мая. Подрядчика определят 17 мая. Заказчиком выступает ФКУ Упрдор «Южный Урал», — сообщается в техзадании, размещенном на портале. Победителю аукциона потребуется выполнить ремонт и устройство слоев износа на автомобильной дороге А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан. Работы проведут на 8 участках, в том числе км 16+270 — км 20+000 (правый и правый проезд), км 22+000 — км 25+000 (правый и левый проезд), км 27+000 — км 31+000 (правый и левый проезд), км 128+000 — км 134+000, км 143+000 — км 146+128. Согласно информации в техзадании, работы нужно начать с 1 июня 2023 года и закончить не позднее 20 сентября 2024 года. При этом, гарантийный срок, который требуют от подрядчика, на слои износа дорожного полотна на участке км 16+270 — 20+000 составляет всего 1 год, на участках км 128+000 — км 134+000, км 143+000 — км 146+128 — 2 года. Гарантия на основание дорожной одежды — 6 лет, а дорожные знаки — 10 лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям