В Кургане ликвидируют пожар в деревне Логовушка
В Курганской области в деревне Логовушка готовятся к эвакуации местных жителей из-за пожара. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.
«В Курганской области ликвидируют пожар на станции Логовушка. Огнем охвачены пять строений на площади 300 квадратных метров, площадь горящей сухой растительности составляет 8 гектаров. В превентивных целях администрация Кетовского округа готовит эвакуацию населения в пункты временного размещения», — сообщили в ведомстве. В ликвидации пожара участвуют 96 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
В деревне Логовушка произошел пожар, жителей готовят к эвакуации
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