26 апреля 2023

В курганской деревне готовят эвакуацию жителей из-за пожара. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожары. Курган, лесные пожары, дым, чистопрудное
В Кургане ликвидируют пожар в деревне Логовушка Фото:

В Курганской области в деревне Логовушка готовятся к эвакуации местных жителей из-за пожара. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

«В Курганской области ликвидируют пожар на станции Логовушка. Огнем охвачены пять строений на площади 300 квадратных метров, площадь горящей сухой растительности составляет 8 гектаров. В превентивных целях администрация Кетовского округа готовит эвакуацию населения в пункты временного размещения», — сообщили в ведомстве. В ликвидации пожара участвуют 96 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

В деревне Логовушка произошел пожар, жителей готовят к эвакуации
В деревне Логовушка произошел пожар, жителей готовят к эвакуации
Фото:

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В Курганской области в деревне Логовушка готовятся к эвакуации местных жителей из-за пожара. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «В Курганской области ликвидируют пожар на станции Логовушка. Огнем охвачены пять строений на площади 300 квадратных метров, площадь горящей сухой растительности составляет 8 гектаров. В превентивных целях администрация Кетовского округа готовит эвакуацию населения в пункты временного размещения», — сообщили в ведомстве. В ликвидации пожара участвуют 96 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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