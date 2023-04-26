В курганской деревне готовят эвакуацию жителей из-за пожара. Фото, видео

27 апреля 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

В Кургане ликвидируют пожар в деревне Логовушка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области в деревне Логовушка готовятся к эвакуации местных жителей из-за пожара. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «В Курганской области ликвидируют пожар на станции Логовушка. Огнем охвачены пять строений на площади 300 квадратных метров, площадь горящей сухой растительности составляет 8 гектаров. В превентивных целях администрация Кетовского округа готовит эвакуацию населения в пункты временного размещения», — сообщили в ведомстве. В ликвидации пожара участвуют 96 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд. В деревне Логовушка произошел пожар, жителей готовят к эвакуации Фото: читатель URA.RU

В Курганской области в деревне Логовушка готовятся к эвакуации местных жителей из-за пожара. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «В Курганской области ликвидируют пожар на станции Логовушка. Огнем охвачены пять строений на площади 300 квадратных метров, площадь горящей сухой растительности составляет 8 гектаров. В превентивных целях администрация Кетовского округа готовит эвакуацию населения в пункты временного размещения», — сообщили в ведомстве. В ликвидации пожара участвуют 96 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.