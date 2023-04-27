Силовики задержали предполагаемых виновников пожара в Сосьве

Силовики задержали двоих жителей Сосьвы
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
В Сосьве (Свердловская область) задержали владельца местной пилорамы и специалиста по пожарной безопасности. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
«В результате пожара погибли два человека. Возбуждено еще одно уголовное дело — о причинении смерти по неосторожности», — сообщает РИА Новости в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области начались десятки пожаров. Самым масштабным пожаром стало возгорание в Сосьве. Огонь уничтожил сотни построек. Также дотла сгорела тюремная больница. Вся информация о пожаре в Сосьве — в материале URA.RU.
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