Силовики задержали предполагаемых виновников пожара в Сосьве

27 апреля 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Силовики задержали двоих жителей Сосьвы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Сосьве (Свердловская область) задержали владельца местной пилорамы и специалиста по пожарной безопасности. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «В результате пожара погибли два человека. Возбуждено еще одно уголовное дело — о причинении смерти по неосторожности», — сообщает РИА Новости в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области начались десятки пожаров. Самым масштабным пожаром стало возгорание в Сосьве. Огонь уничтожил сотни построек. Также дотла сгорела тюремная больница. Вся информация о пожаре в Сосьве — в материале URA.RU.

В Сосьве (Свердловская область) задержали владельца местной пилорамы и специалиста по пожарной безопасности. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «В результате пожара погибли два человека. Возбуждено еще одно уголовное дело — о причинении смерти по неосторожности», — сообщает РИА Новости в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области начались десятки пожаров. Самым масштабным пожаром стало возгорание в Сосьве. Огонь уничтожил сотни построек. Также дотла сгорела тюремная больница. Вся информация о пожаре в Сосьве — в материале URA.RU.