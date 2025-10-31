В Челябинске открылся методический центр для депутатов — ветеранов СВО

В Челябинске дан старт пилотному проекту по обучению депутатов-ветеранов СВО Фото: Алексей Самаев © URA.RU

В Челябинске открылся методический центр общественно-политических компетенций для депутатов — ветеранов СВО «Эффективная деятельность депутата — ветерана СВО». Старт пилотному проекту партии дал секретарь Генсовета Владимир Якушев, который вручил новым партийцам партбилеты.

«Партия „Единая Россия“ стала главной силой, которая открыла ветеранам спецоперации дорогу в политику. Такую задачу перед нами поставил президент страны. Считаю, что мы её последовательно решаем», — отметил Якушев в своей вступительной речи.

Центр появился по инициативе благотворительного фонда «Объединение. РФ», это совместный проект с Высшей партийной школой. Инициатива направлена на помощь участникам специальной военной операции в активной интеграции в общественно-политическую деятельность. В рамках образовательного центра участники получат необходимые компетенции в области законодательного процесса, современных коммуникационных технологий и работы с электоратом. Программа также предоставит возможности для обмена практическим опытом, установления профессиональных контактов и реализации совместных инициатив при содействии партийных структур. Здесь будут обучаться депутаты муниципального уровня, начавшие политическую карьеру при поддержке партии «Единая Россия».

Продолжение после рекламы

Якушев добавил, что для успешного выполнения функции депутата важно не только иметь необходимый багаж знаний и обладать соответствующими навыками, но и лично общаться с людьми и реализовать те наказы, которые будут давать избиратели. И то внимание, которое сегодня уделяется в партии этому вопросу, безусловно, очень важно.

«Вы служили стране на поле боя. Теперь пришло время послужить стране здесь, в мирной жизни, при этом продолжая защищать интересы наших граждан», — отметил он.

Глава региона Алексей Текслер подчеркнул, что гордится тем, что именно в нашем регине стартовал данный пилотный проект. «Это пилот для всей страны, и мы гордимся тем, что эта инициатива исходит из нашего региона. Уверен, что это важная площадка, на которой мы сможем готовить депутатов для развития нашей региона и нашей страны», — отметил он.

На открытии собрались более 40 муниципальных депутатов ветеранов СВО со всей области, которые вступили в живую дискуссию по ряду актуальных вопросов, при этом участники могли задать вопрос как секретарю Генсовета партии, так и губернатору. Так, был поднят вопрос о мерах борьбы с бродячими животными, обратили внимание на сложную отчетность по декларированию доходов. Якушев ответил на этот вопрос, отмечая, что из-за объема отчетности, которая не имеет отношения к борьбе с коррупцией, многие не хотят становиться муниципальными депутатами. Он пообещал обратить на это внимание и, возможно, этот процесс удастся исправить на федеральном уровне.

Депутаты обсудили вопросы развития сельского спорта, строительства и ремонта домов культуры и многие другие. Кроме того, в качестве инициатив прозвучало предложение продолжать патриотическое воспитание подрастающего поколения и увеличить количество флагов России на улицах городов.

Глава центра и попечительского совета фонда «Объединение. РФ», вице-спикер ЗСО Анатолий Еремин уточнил, что уже есть договоренности о распространении опыта работы на другие регионы. «Это такая полезная, правильная инициатива, которую мы будем дальше развивать. И я уверен, что она найдёт свой отклик в масштабах всей страны», — подчеркнул Еремин.

Еремин возглавил центр и попечительский совет фонда в октябре. Ранее он покинул пост руководителя обособленного подразделения РМК в Челябинске.

В центре будут обучать депутатов-ветеранов СВО Фото: Алексей Самаев © URA.RU









Алексей Текслер отметил важность работы нового центра Фото: Алексей Самаев © URA.RU

Депутатам вручили партбилеты и значки Фото: Алексей Самаев © URA.RU

На открытии собралось более 40 ветеранов СВО Фото: Алексей Самаев © URA.RU



