США испугались ударов Украины вглубь России

Spectator: удары ВСУ по территории России могут привести к эскалации

27 апреля 2023 в 22:09 Размер текста - 17 +

Удары Украины вглубь России могут привести к эскалации, считает Марк Галеотти Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США боятся, что слишком активные действия украинской армии могут привести к эскалации конфликта с Россией. Об этом рассказал британский политолог Марк Галеотти. Он считает, что США пытаются сдерживать амбиции украинских спецслужб. «Вашингтон прилагает все усилия, чтобы удержать украинцев от действий, чреватых эскалацией, но не всегда с полным успехом», — рассказал Марк Галеотти в своем материале для британского издания Spectator. Этим же страхом обусловлены отказы Америки поставлять на Украину некоторые виды оружия. Украина планирует масштабное контрнаступление в ближайшее время. В США сообщили, что украинская армия готовит 12 бригад по четыре тысячи солдат для наступления на Россию, передает RT.

Власти США боятся, что слишком активные действия украинской армии могут привести к эскалации конфликта с Россией. Об этом рассказал британский политолог Марк Галеотти. Он считает, что США пытаются сдерживать амбиции украинских спецслужб. «Вашингтон прилагает все усилия, чтобы удержать украинцев от действий, чреватых эскалацией, но не всегда с полным успехом», — рассказал Марк Галеотти в своем материале для британского издания Spectator. Этим же страхом обусловлены отказы Америки поставлять на Украину некоторые виды оружия. Украина планирует масштабное контрнаступление в ближайшее время. В США сообщили, что украинская армия готовит 12 бригад по четыре тысячи солдат для наступления на Россию, передает RT.