США испугались ударов Украины вглубь России

Власти США боятся, что слишком активные действия украинской армии могут привести к эскалации конфликта с Россией. Об этом рассказал британский политолог Марк Галеотти. Он считает, что США пытаются сдерживать амбиции украинских спецслужб.
«Вашингтон прилагает все усилия, чтобы удержать украинцев от действий, чреватых эскалацией, но не всегда с полным успехом», — рассказал Марк Галеотти в своем материале для британского издания Spectator. Этим же страхом обусловлены отказы Америки поставлять на Украину некоторые виды оружия.
Украина планирует масштабное контрнаступление в ближайшее время. В США сообщили, что украинская армия готовит 12 бригад по четыре тысячи солдат для наступления на Россию, передает RT.
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