США испугались ударов Украины вглубь России

Spectator: удары ВСУ по территории России могут привести к эскалации
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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, ВСУ, stock
Удары Украины вглубь России могут привести к эскалации, считает Марк Галеотти Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти США боятся, что слишком активные действия украинской армии могут привести к эскалации конфликта с Россией. Об этом рассказал британский политолог Марк Галеотти. Он считает, что США пытаются сдерживать амбиции украинских спецслужб.

«Вашингтон прилагает все усилия, чтобы удержать украинцев от действий, чреватых эскалацией, но не всегда с полным успехом», — рассказал Марк Галеотти в своем материале для британского издания Spectator. Этим же страхом обусловлены отказы Америки поставлять на Украину некоторые виды оружия.

Украина планирует масштабное контрнаступление в ближайшее время. В США сообщили, что украинская армия готовит 12 бригад по четыре тысячи солдат для наступления на Россию, передает RT.

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Власти США боятся, что слишком активные действия украинской армии могут привести к эскалации конфликта с Россией. Об этом рассказал британский политолог Марк Галеотти. Он считает, что США пытаются сдерживать амбиции украинских спецслужб. «Вашингтон прилагает все усилия, чтобы удержать украинцев от действий, чреватых эскалацией, но не всегда с полным успехом», — рассказал Марк Галеотти в своем материале для британского издания Spectator. Этим же страхом обусловлены отказы Америки поставлять на Украину некоторые виды оружия. Украина планирует масштабное контрнаступление в ближайшее время. В США сообщили, что украинская армия готовит 12 бригад по четыре тысячи солдат для наступления на Россию, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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