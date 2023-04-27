Курганские пожарные борются с тремя крупными очагами огня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области зафиксированы три масштабных пожара, в которых горели дома и строения. Об этом сообщает информагентство со ссылкой на источники в курганских экстренных службах.

«Дома и строения охвачены огнем в деревне Логоушка (Кетовский округ), поселке Яутла (Шатровский округ) и курганском микрорайоне Утяк», — сообщает ТАСС . По версии источника, огнем были повреждены 92 строения в этих поселениях.

Всего в Курганской области пожаром охвачены около 8 тысяч кв. м. По данным губернатора области Вадима Шумкова, в Кургане пожарным удалось отстоять микрорайон Зайково, куда огонь дошел от Логоушки за полчаса из-за сильного ветра.