В Курганской области зафиксированы три масштабных пожара, в которых горели дома и строения. Об этом сообщает информагентство со ссылкой на источники в курганских экстренных службах.
«Дома и строения охвачены огнем в деревне Логоушка (Кетовский округ), поселке Яутла (Шатровский округ) и курганском микрорайоне Утяк», — сообщает ТАСС. По версии источника, огнем были повреждены 92 строения в этих поселениях.
Всего в Курганской области пожаром охвачены около 8 тысяч кв. м. По данным губернатора области Вадима Шумкова, в Кургане пожарным удалось отстоять микрорайон Зайково, куда огонь дошел от Логоушки за полчаса из-за сильного ветра.
Карта крупных пожаров в Курганской области на 27 апреля
В Курганской области зафиксированы три масштабных пожара, в которых горели дома и строения. Об этом сообщает информагентство со ссылкой на источники в курганских экстренных службах. «Дома и строения охвачены огнем в деревне Логоушка (Кетовский округ), поселке Яутла (Шатровский округ) и курганском микрорайоне Утяк», — сообщает ТАСС. По версии источника, огнем были повреждены 92 строения в этих поселениях. Всего в Курганской области пожаром охвачены около 8 тысяч кв. м. По данным губернатора области Вадима Шумкова, в Кургане пожарным удалось отстоять микрорайон Зайково, куда огонь дошел от Логоушки за полчаса из-за сильного ветра.