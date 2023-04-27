На территории Курганской области тушат три масштабных пожара. Карта

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Пожар в Логовушке. Курган, мчс, пожар, тушение
Курганские пожарные борются с тремя крупными очагами огня Фото:

В Курганской области зафиксированы три масштабных пожара, в которых горели дома и строения. Об этом сообщает информагентство со ссылкой на источники в курганских экстренных службах.

«Дома и строения охвачены огнем в деревне Логоушка (Кетовский округ), поселке Яутла (Шатровский округ) и курганском микрорайоне Утяк», — сообщает ТАСС. По версии источника, огнем были повреждены 92 строения в этих поселениях.

Всего в Курганской области пожаром охвачены около 8 тысяч кв. м. По данным губернатора области Вадима Шумкова, в Кургане пожарным удалось отстоять микрорайон Зайково, куда огонь дошел от Логоушки за полчаса из-за сильного ветра.

пожары курган
Карта крупных пожаров в Курганской области на 27 апреля

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В Курганской области зафиксированы три масштабных пожара, в которых горели дома и строения. Об этом сообщает информагентство со ссылкой на источники в курганских экстренных службах. «Дома и строения охвачены огнем в деревне Логоушка (Кетовский округ), поселке Яутла (Шатровский округ) и курганском микрорайоне Утяк», — сообщает ТАСС. По версии источника, огнем были повреждены 92 строения в этих поселениях. Всего в Курганской области пожаром охвачены около 8 тысяч кв. м. По данным губернатора области Вадима Шумкова, в Кургане пожарным удалось отстоять микрорайон Зайково, куда огонь дошел от Логоушки за полчаса из-за сильного ветра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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