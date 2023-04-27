Директор ФБР обозначил новую угрозу для США от Китая

Директор ФБР Рей: Китай имеет в 50 раз больше хакеров, чем США

27 апреля 2023 в 23:54 Размер текста - 17 +

Китайские киберсилы превосходят американские в 50 раз Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американское Федеральное бюро сообщило об угрозе в сфере кибербезопасности перед Китаем. По мнению директора ФБР Кристофера Рея КНР имеет в 50 раз больше сотрудников, занимающихся борьбой с угрозами в киберпространстве чем США. «Я дам вам представление о том, с чем мы сталкиваемся. Если каждый из „киберагентов“ и „разведаналитиков“ ФБР будет заниматься исключительно китайской киберугрозой, и только Китаем, китайских хакеров все равно будет больше, чем „киберперсонала“ ФБР из расчета по меньшей мере 50 к 1», — приводит ТАСС слова Рея на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США. Директор ФБР подчеркнул, что масштабы киберугрозы из Китая превосходит все остальные. «Китайская хакерская программа больше, чем у всех других крупных стран вместе взятых», — добавил Рей. Ранее URA.RU сообщало об использовании НАТО киберсил на Украине. Силы Североатлантического альянса используют новые технологии, чтобы затруднить взлом инфраструктуры союзников НАТО.

Американское Федеральное бюро сообщило об угрозе в сфере кибербезопасности перед Китаем. По мнению директора ФБР Кристофера Рея КНР имеет в 50 раз больше сотрудников, занимающихся борьбой с угрозами в киберпространстве чем США. «Я дам вам представление о том, с чем мы сталкиваемся. Если каждый из „киберагентов“ и „разведаналитиков“ ФБР будет заниматься исключительно китайской киберугрозой, и только Китаем, китайских хакеров все равно будет больше, чем „киберперсонала“ ФБР из расчета по меньшей мере 50 к 1», — приводит ТАСС слова Рея на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США. Директор ФБР подчеркнул, что масштабы киберугрозы из Китая превосходит все остальные. «Китайская хакерская программа больше, чем у всех других крупных стран вместе взятых», — добавил Рей. Ранее URA.RU сообщало об использовании НАТО киберсил на Украине. Силы Североатлантического альянса используют новые технологии, чтобы затруднить взлом инфраструктуры союзников НАТО.