Politico: НАТО готовится воевать на Украине новыми методами

Североатлантический альянс использует в конфликте на Украине киберсилы и новые технологии. Об этом сообщает Politico.
«Киберсилы НАТО внимательно следят за конфликтом на Украине, чтобы найти способы помочь Украине и выяснить, как сделать так, чтобы России и другим противникам было труднее взломать инфраструктуру в странах-членах НАТО и их союзниках», — пишет издание. Журналисты отметили, что ранее проведенные учения киберсил альянса включали в себя эксперименты с новыми технологиями, а также использование искусственного интеллекта для противодействия киберугрозам. А действия отряда альянса, отметили в материале, имеют более наступательный, нежели оборонительный характер.
США уже проводили наступательные кибероперации в поддержку Киева, сообщают «Дни.ру». Они также принимали участие в создании IT-блока Украины, участвующего в конфликте с Россией.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, призывал страны альянса продолжать оказывать Украине военную помощь. Таким образом, отметил Столтенберг, Запад обеспечивает реализацию права украинской стороны на оборону.
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Североатлантический альянс использует в конфликте на Украине киберсилы и новые технологии. Об этом сообщает Politico. «Киберсилы НАТО внимательно следят за конфликтом на Украине, чтобы найти способы помочь Украине и выяснить, как сделать так, чтобы России и другим противникам было труднее взломать инфраструктуру в странах-членах НАТО и их союзниках», — пишет издание. Журналисты отметили, что ранее проведенные учения киберсил альянса включали в себя эксперименты с новыми технологиями, а также использование искусственного интеллекта для противодействия киберугрозам. А действия отряда альянса, отметили в материале, имеют более наступательный, нежели оборонительный характер. США уже проводили наступательные кибероперации в поддержку Киева, сообщают «Дни.ру». Они также принимали участие в создании IT-блока Украины, участвующего в конфликте с Россией. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, призывал страны альянса продолжать оказывать Украине военную помощь. Таким образом, отметил Столтенберг, Запад обеспечивает реализацию права украинской стороны на оборону.