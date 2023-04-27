В ЯНАО выросла стоимость обеда в кафе

Больше всего средняя цена обеда выросла в Салехарде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе средняя стоимость обеда в кафе выросла на 28 рублей. Данные за неделю с 18 по 24 апреля опубликовал Тюменьстат.

«Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на одного человека — 897,2 рубля», — указано на сайте Тюменьстата. Неделей ранее его средняя стоимость составляла 868,89 рубля.

Больше всего цены увеличились в Салехарде, на 79,6 рубля. На прошлой неделе средняя стоимость обеда в окружной столице составила 1036,53 рубля. В Надыме прием пищи в общепите обойдется в 921,96 рубля, в Новом Уренгое — 972,5 рубля, в Ноябрьске — 509,08 рубля, в этих городах стоимость осталась на прежнем уровне.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО подорожали копченая колбаса, сливочное масло и смесь для детского питания. Также выросла стоимость свинины, картофеля, капусты, макаронных изделий, риса, огурцов и помидоров.