Губернатор Курганской области Вадим Шумков приехал в пункт временного размещения (ПВР) пострадавших от масштабных пожаров. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «В ПВР в Лесниках. Прошли по комнатам, где размещены погорельцы. Пообщались с ними, а также с теми, кто оформляет документы на первом этаже», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что в данный момент идет работа по восстановлению документов, подтверждающий личность погорельцев. Восстанавливают также документы на недвижимость и банковские карты. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области идут масштабные пожары. В нескольких населенных пунктах эвакуировали местных жителей. На места пожаров выехали глава города и руководитель регионального МЧС.