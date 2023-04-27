27 апреля 2023

Губернатор Шумков приехал к погорельцам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение чиновников. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков выехал на ПВР к погорельцам Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков приехал в пункт временного размещения (ПВР) пострадавших от масштабных пожаров. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«В ПВР в Лесниках. Прошли по комнатам, где размещены погорельцы. Пообщались с ними, а также с теми, кто оформляет документы на первом этаже», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».

Сообщается, что в данный момент идет работа по восстановлению документов, подтверждающий личность погорельцев. Восстанавливают также документы на недвижимость и банковские карты.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области идут масштабные пожары. В нескольких населенных пунктах эвакуировали местных жителей. На места пожаров выехали глава города и руководитель регионального МЧС.

Губернатор Шумков приехал в пункт временного размещения погорельцев
Губернатор Шумков приехал в пункт временного размещения погорельцев
Фото:
Шумков заявил, что сейчас идет работа по восстановлению документов у пострадавших от масштабных пожаров
Шумков заявил, что сейчас идет работа по восстановлению документов у пострадавших от масштабных пожаров
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков приехал в пункт временного размещения (ПВР) пострадавших от масштабных пожаров. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «В ПВР в Лесниках. Прошли по комнатам, где размещены погорельцы. Пообщались с ними, а также с теми, кто оформляет документы на первом этаже», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что в данный момент идет работа по восстановлению документов, подтверждающий личность погорельцев. Восстанавливают также документы на недвижимость и банковские карты. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области идут масштабные пожары. В нескольких населенных пунктах эвакуировали местных жителей. На места пожаров выехали глава города и руководитель регионального МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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